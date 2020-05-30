身價膨風被抓包？　凱莉珍娜遭富比士踢出「億萬富豪榜」

▲現年22歲凱莉珍娜發一則文就能買豪宅！（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

實習記者施怡妏／綜合報導

擁有真人秀明星、模特兒、社交名媛、時尚設計師和商人多重身分的凱莉珍娜（Kylie Jenner），4年前創立個人彩妝品Kylie Cosmetics，更在2019年擠進富比士（Forbes）全球富豪榜。不過凱莉珍娜被踢爆公司涉嫌誇大銷售業績，被富比士踢出名單。

根據Forbes報導，凱莉珍娜去年以21歲之姿，成為史上最年輕的「白手起家」億萬富豪，她的個人instagram擁有1.7億粉絲。據了解，她發一篇業配文，可以賺進100萬美金（約新台幣2,995萬元）。但富比士雜誌指出，無論是規模或利潤，凱莉珍娜的彩妝品品牌市值並沒有像她所說的「那麼高」，「凱莉可能為造納稅申報單」。

經過重新計算之後，凱莉珍娜真正的總財產「不到9億美元」，富比士因此將凱莉珍娜除名，對此凱莉珍娜表示，「我以為富比士是一個信用良好的網站，但我現在只看到一些不準確的聲名，還有未經過證實的推測消息，我從來沒有要求任何的頭銜，或是用說謊的方式達到目的。」

▲▼凱莉珍娜回應除名事件。（圖／翻攝自twitter／KylieJenner）

雖然被除名，但凱莉珍娜依然很正面的表示，「沒有關係，這些年我已經非常幸運了，有個漂亮的可愛女兒，還有蒸蒸日上的事業，比起證明自己有多有錢，我可以列出100件以上比有錢更重要的事情。」

凱莉珍娜2019年11月以6億美元代價，將Kylie Cosmetics的51%股權出售給美妝COTY集團，當時就引來分析師質疑。傑富瑞集團股票分析師維辛克（Stephanie Wissink）表示，「卡戴珊－珍娜家族的所作所為都很浮誇，為了要要符合品牌的形象，他們必須吹噓。」