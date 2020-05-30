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友訊公司派明召開董事會　市場派發4大聲明籲：懸崖勒馬

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▲友訊,獨董,馮忠鵬,鍾祥鳳,李中旺。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳、副董李中旺。（圖／記者姚惠茹攝）

記者王曉敏／綜合報導

網通廠友訊（2332）陷入經營權大戰，昨（29）日台灣高等法院裁定，市場派獨董馮忠鵬、鍾祥鳳得合法於6月1日召開臨時股東會，但公司派不甘坐以待斃，將在明日召開董事會。為此，市場派今日發出4大聲明，呼籲以現任董事長胡雪為首的部分董事會成員「懸崖勒馬」。

聲明中指出，公司派的作法使友訊股票遭打入全額交割股的風險，且胡雪等人使友訊遭證交所裁處違約金後不僅未悔改，反而在未通知獨董的情況下逕自召開董事會，欲藉召開今年第2次股東臨時會全面改選董事，「動機舉措不但荒謬至極，且徒令友訊公司及全體股東耗費人力、金錢與時間。」

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文末也呼籲公司派董事成員懸崖勒馬，並要求全體股東出席6月1日股東臨時會。

以下為聲明全文：

一、友訊科技股份有限公司（下稱友訊公司）於法人董事長代表人胡雪為首之部分董事會成員操弄下，於民國（下同）109年5月25日董事會作成將友訊公司109年股東常會召開日期由109年6月15日更改至109年6月29日之決議，該決議核有諸多違法亂紀情事，已遭臺灣證券交易所股份有限公司（下稱證交所）重裁新臺幣（下同）30萬元之違約金，並致友訊公司陷於有價證券遭變更交易方法（即打入全額交割股）之重大風險。

二、惟董事李中旺、獨立董事馮忠鵬及獨立董事鍾祥鳳近期卻獲悉友訊公司又於109年5月31日召開董事會（下稱5月31日董事會），友訊公司亦特意忽略主管機關及法院裁定獨立董事身分存在之事實，無通知獨立董事鍾祥鳳及馮忠鵬二人，便逕行召開董事會以續行討論「案由三：擬召集本公司109年第二次股東臨時會相關事宜案，謹提請 討論。」、「案由四：全面改選本公司董事案，謹提請 討論並提送109年第二次股東臨時會選舉。」、「案由五：受理董事（含獨立董事）候選人提名相關事宜案，謹提請 討論。」、「案由六：取得及處分資產案，謹提請 討論。」等四項討論事項。

三、亦即胡雪等人致使友訊公司遭證交所裁處違約金後，不僅未幡然悔改，反而進一步召集5月31日董事會，欲藉此於109年股東常會改選友訊公司第十二屆董事及獨立董事後，相距不到二個月的時間再召開109年第二次股東臨時會進行全面改選董事。在第十二屆董事及獨立董事尚未選出之前，即安排召開109年第二次股東臨時會進行全面改選董事，此動機舉措不但荒謬至極，且徒令友訊公司及全體股東耗費人力、金錢與時間。顯見以胡雪為首之部分董事會成員不僅完全將法令視如敝屣，甚至將主管機關、友訊公司全體股東耍弄於股掌之間。為維護友訊公司及全體股東之權益，董事李中旺、獨立董事馮忠鵬及獨立董事鍾祥鳳已於109年5月29日就5月31日董事會議程所載討論事項案由三至案由六等議案出具書面反對意見。

四、董事李中旺、獨立董事馮忠鵬及獨立董事鍾祥鳳鄭重籲請友訊公司以胡雪為首之部分董事會成員懸崖勒馬，莫再繼續主導友訊公司玩法弄法，重創品牌形象、企業商譽，犧牲股東、員工權益，宜速回歸法令之遵循並善盡董事及獨立董事所應盡之忠實義務及善良管理人之注意義務！

另祈請友訊公司全體股東踴躍出席獨立董事馮忠鵬及獨立董事鍾祥鳳於109年6月1日所召集之友訊公司109年第1次股東臨時會。積極發揮股東行動主義，藉股東會決議解任不適任之董事及獨立董事，俾保友訊公司及全體股東之權益！

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