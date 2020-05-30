川普祭制裁懲罰中國！裴洛西嗆「模糊又沒新意」　籲攜手國會抗中

▲ 美國眾議院院長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普美東時間29日下午召開記者會，嚴厲譴責中國處理新冠疫情的方式、硬推港版國安法，預告祭出多項制裁。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，川普提出的措施毫無新意，也沒有真正能和中國對抗的戰略。

裴洛西發出聲明表示，「川普總統提出的模糊措施不是什麼新鮮事，也沒有闡明真正或嚴肅對抗中國行為的戰略」，更指控川普3年來為中國國家主席習近平壯膽，讓他加速危害人權，包括對香港人民的鎮壓。

裴洛西說明，「在兩黨合作的基礎上，國會幾十年來一直驕傲地與香港人民及所有受到北京虐待與壓迫者站在一起。眾議院去年秋天通過《香港人權與民主法案》，總統也簽署該法案，重申美國對人權及香港法治的承諾」，且國會2019年也通過《西藏政策及支援法案》，上周則通過《維吾爾人權政策法案》。

聲明向川普呼籲，「若總統是認真看待中國侵犯人權的問題，他必須與國會合作，制定一項有效、有力的戰略。在天安門事件滿31周年之際，美國站出來反對北京壓迫比以往任何時候都要重要。如果美國因商業利益而不為中國人權發聲，我們便失去在其他領域發聲的道德權威。」

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