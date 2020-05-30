大同市場派出招！黃國昌參選獨董　臉書發文籲小股東投票

▲大同董事改選的「電子投票」日今日展開，黃國昌在臉書發文呼籲「別賣委託書給大戶」。（圖／記者李毓康攝）

記者王曉敏／綜合報導

大同今年的股東會將由公司派與市場派確定各自提名董事，昨（29）日雙方已公告委託書徵求內容，證實卸任立委黃國昌將接受市場派提名角逐獨立董事。稍早黃國昌在臉書發文呼籲「別賣委託書給大戶」，讓小股東透過電子投票發聲。

黃國昌指出，大同董事改選的「電子投票」日今日展開，「我沒有資源、更沒有財力，和大戶們進行『徵求委託書』大戰。因此，必須拜託所有小股東們，一起『上網投起來』，匯集改革的力量。」呼籲所有小股東透過電子投票，發出自己的聲音。

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黃國昌表示，過去一段時間來，他針對公司治理的內涵、獨立董事的角色以及如何維護股東權益已陸續向社會大眾及全體股東們，報告自己的想法，「現在，國昌需要您的支持，與我共同實踐這些價值，一起努力讓大同不再沈淪，重新擦亮這個百年老店的招牌。」

根據大同上傳的股東會委託書徵求公告，公司派徵求人為中國信託大同員工持股信託專戶、大同大學、大同高中及林郭文艶。徵求人擬支持董事被選舉人則提出林郭文艶、陳守煌、蔡文勝、蘇鵬飛、彭文傑及大同大學6席。

市場派方面，徵求人為羅得投資、三雅投資及競殿投資。徵求人擬支持董事被選舉人則有王光祥、林文淵、巫鑫、葉曉甄、黃劍輝及柳逸義，徵求人擬支持獨立董事被選舉人則包括黃國昌、呂惠民、李勝琛。

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