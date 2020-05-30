　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白人警「膝蓋壓脖9分鐘」下場超慘　選美妻訴請離婚…黑歷史遭翻出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德（George Floyd）。（圖／路透）

▲明尼斯亞波利斯警員紹文用膝蓋壓制非裔男子。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發美國民眾怒火，生前那句「我不能呼吸」更掀起非裔族群對警察的憤怒。當時用膝蓋壓制佛洛伊德的白人警察紹文（Derek Chauvin）已被拘捕，另外，他的妻子受到打擊，已訴請離婚。

CBS報導，根據法務公司發布的聲明，紹文的妻子凱莉（Kellie Chauvin）對佛洛伊德的死亡悲痛欲絕，她要對死者的家屬、這場悲劇中感到受傷的人們，表達最深切的同情，她已提出申請，要解除與紹文的婚姻關係。

聲明寫道，凱莉在與紹文的婚姻關係中沒有孩子，但她誠懇請求，這段艱困的時期，大眾能給予她其他的孩子、父母與家庭安全與隱私。

紹文29日在明尼蘇達州遭拘捕，被控三級謀殺罪與二級過失殺人；這些指控最高能讓他服刑35年。如今，他除了丟了工作，婚姻破裂，未來若罪名成立還可能入獄多年。

《紐約時報》報導，根據檢方29日釋出的文件，紹文用膝蓋壓住佛洛伊德的脖子期間長達9分鐘，甚至在佛洛伊德變得沒有反應後，他還繼續壓了近3分鐘。

《每日郵報》指出，凱莉曾拿下2018年明尼蘇達州選美冠軍，但2005年時一度被指控在威斯康辛州開出空頭支票；據了解，凱莉來自越南的少數民族「赫蒙族」（H'Mông），平時就很關注種族議題。諷刺的是，佛洛伊德死前曾被當地一間餐廳通報他使用偽鈔，最後遭到紹文壓制在地，不幸死亡。

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
連署挺港版國安法驚見「徐熙媛」　大S回應了
快訊／美國防部罕見通知「部隊高度戒備」　士兵收通知：4hrs
大勝台北！韓粉曬前金區「國際級馬路」　千人看哭：換人會更好？
LIVE／「+0」回來了！連續48天零本土　新冠肺炎維持44
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

初步驗屍報告曝光！惡警「膝蓋壓脖」8mins↑害死非裔男…謀殺罪逮捕

快訊／美國防部罕見通知「憲兵部隊高度戒備」　4hrs可立即部署抗暴

驚見「小短腿」從土裡冒出！他沿著微弱哭聲往前走...竟是男嬰慘遭活埋

白人警「膝蓋壓脖9分鐘」下場超慘　選美妻訴請離婚…黑歷史遭翻出

G7峰會缺咖！川普邀6月底赴華府　梅克爾「忙疫情」打槍

英國出手助香港人！擬延長BNO停留期限　BBC：象徵意義較大

沒有台灣！希臘6月15日開放29國觀光客　中日韓皆入列

加拿大對「佛洛伊德之死」超驚恐　杜魯道：我們一樣有種族問題

解放軍提「武統攻台」！美國防部：有各種應變措施助台

性侵女兒15年「4次逼墮胎」！獸父錄影過程還叫「老婆」…遭重判25年

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

初步驗屍報告曝光！惡警「膝蓋壓脖」8mins↑害死非裔男…謀殺罪逮捕

快訊／美國防部罕見通知「憲兵部隊高度戒備」　4hrs可立即部署抗暴

驚見「小短腿」從土裡冒出！他沿著微弱哭聲往前走...竟是男嬰慘遭活埋

白人警「膝蓋壓脖9分鐘」下場超慘　選美妻訴請離婚…黑歷史遭翻出

G7峰會缺咖！川普邀6月底赴華府　梅克爾「忙疫情」打槍

英國出手助香港人！擬延長BNO停留期限　BBC：象徵意義較大

沒有台灣！希臘6月15日開放29國觀光客　中日韓皆入列

加拿大對「佛洛伊德之死」超驚恐　杜魯道：我們一樣有種族問題

解放軍提「武統攻台」！美國防部：有各種應變措施助台

性侵女兒15年「4次逼墮胎」！獸父錄影過程還叫「老婆」…遭重判25年

男正中午基隆港輕生…目擊民眾嚇壞！議員到場關切籲：請珍惜生命

Seiko「鮪魚罐頭」變潮　連阿諾戴過的雙顯錶都翻新了

新冠肺炎連48天零本土、421人解隔離！陳時中憂「世界疫情」：還是要注意邊境

「傑克船長」公開抗議警察謀殺　狼王唐斯頭巾覆面力挺

日職／小球迷畫王柏融獲大王青睞　火腿商品化成T恤

愛莉莎莎、哲哲「同床親密片」曝光！　背後式緊抱、十指交纏畫面超閃

「第二個有許可證的國家」台灣5天核准瑞德西韋　預計7月底輸入1千人次藥物量

醉男變身「塗鴉怪客」...畫遍西門商圈　環保局開罰：坦承酒後想塗鴉

悚！2歲女童手繫「安全繩」搭電梯　來不及踏出...下秒遭「拽起懸空」

坐窗邊被拍…網放大「玻璃倒影」狂喊：孕肚跑出來了！　陳喬恩2天後PO全身照打臉

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

明州亂了 500國民衛隊奉命平亂

美女直播主慘淪性奴　控女星「強迫賣淫」

主人病逝　輪椅半夜自己動

夫妻愛上舞蹈老師情侶　共享4P生活

300女「裸照、運動片」在網路瘋傳

川普：6月1日起禁解放軍背景中國學生入境

明尼蘇達雙城暴亂　國民兵進駐現場

記者會前　川普發文怒吼：CHINA！

川普記者會「制裁中國」6大措施

更多熱門

相關新聞

梅克爾拒川普6月底華府G7峰會邀約

梅克爾拒川普6月底華府G7峰會邀約

美國政治新聞機構Politico今天報導，對於美國總統川普（Donald Trump）預計6月底於華府舉辦七大工業國集團（G7）峰會，德國總理梅克爾（Angela Merkel）已拒絕這項邀約。

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

反制中國新措施　美議員反應一次看

反制中國新措施　美議員反應一次看

川普記者會「制裁中國」6大措施

川普記者會「制裁中國」6大措施

CNN總部遭破壞　女記者被射胡椒彈

CNN總部遭破壞　女記者被射胡椒彈

關鍵字：

警察非裔種族北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

卡卡兒到咖啡廳道歉　媽媽陪同泛淚鞠躬：沒把女兒教好

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面