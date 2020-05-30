涉非法繼承！南韓檢方再傳喚三星少主李在鎔　傳下月聲請羈押

▲三星電子副會長李在鎔接受長達17個小時半的聆訊。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾中央檢察廳29日上午8時20分（當地時間）再度傳訊三星電子副會長、三星集團實際掌門人李在鎔（이재용），認為其涉嫌將旗下子公司三星物產（Samsun C&T）和第一毛織（Cheil Industries）的財務灌水，推動子公司合併，以利鞏固繼承人之位，違反資本市場法。在完成約17個小時半的聆訊後，李在鎔於30日凌晨2時返家。

李在鎔才在26日受檢方傳喚，接受長達17個小時的調查，短短3天後又被傳訊到案。在兩次審訊中，僅強調自己，「並未接獲任何報告，也從未下達任何指示」。

根據《韓聯社》，外界推測檢方想在下個月內結束長達1年6個月的偵察，不排除日後再度傳訊李在鎔，且針對李在鎔等涉案三星高層聲請羈押。

除了李在鎔外，檢方先前還曾一一傳喚前三星未來戰略室長崔志成（최지성，副會長）、前未來戰略室戰略隊長金鍾重（김종중，社長）、三星物產理事會議長崔治勳（최치훈）、三星物產社長李榮鎬（이영호）、三星電子事業支援TF長鄭賢豪（정현호）、三星生物製藥社長金泰漢（김태한）等集團內部高層人士。

據悉，南韓金融監督院（FSS）曾質疑，三星生物製藥2015年的市值為何能增加至36.4億美元。檢方調查後發現，李在鎔為推動三星物產與第一毛織合併，在財務上灌水，強化自己在集團內的支配力，營造繼承的有利環境。

▲現年52歲的李在鎔因涉及繼承權等爭議，官司纏身。（圖／路透社）

現年52歲的李在鎔官司纏身，為了讓子公司合併案通過，2016年曾捲入前總統朴槿惠「閨蜜門」干政案，涉嫌行賄433億韓元，一度遭判刑坐牢，今年5月又因接班時出現的違法行為、工會問題而舉辦記者會向全民道歉。

報導指出，南韓檢方2018年11月從證券暨期貨委員會（SFC）接獲告發狀，著手偵察三星生物製藥會計造假一案；去年9月起針對繼承經營權等疑雲擴大偵察力道。

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