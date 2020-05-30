驚見「小短腿」從土裡冒出！他沿著微弱哭聲往前走...竟是男嬰慘遭活埋

Miraculous moment newborn baby buried alive in India is saved by villagers https://t.co/Xf2c9tHpx4 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 30, 2020

記者康心禹／綜合報導

印度北方邦索諾拉（Sonoura）村莊近日傳出棄嬰遭活埋的事件！一名男子正在土地上準備蓋房時，隱約聽到微弱的哭聲，沿著聲音找尋之後，竟發現有一條小腿從土地裡冒出，於是他立馬動手挖土，從土壤裡拉出一名嬰兒，隨後趕緊將他送往醫院。

綜合英國《每日郵報》、《鏡報》報導，根據影像顯示，一名村民發現土地上有「小短腿」冒出之後，拼命地想將他從土地裡拉出。在男嬰順力被拉出之後，當地的一名救援人員在檢查男嬰是否還有呼吸時，男嬰原本一動也不動的躺在地面上，忽然奇蹟般的開始擺動手臂和腿部。

醫生表示，嬰兒的呼吸道都被泥土塞住了，不過在急救之後狀況已經穩定。目前仍然不清楚嬰兒是因為什麼原因被活埋，不過一名叫拉克西米（Laxmi）的村民挺身而出表示要收養該名嬰兒。目前警方已經對該地區的一名可疑人士展開調查，事情的真相仍在調查中。

★★★ 好康來了！過 期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過 期不 能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣 ，讓你的過期 票復活購買其 他商品。 請點此處