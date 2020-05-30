網紅夫妻收養自閉童「賺爆廣告費」...3年後狠棄養！網轟：把他當寵物？

▲米卡和詹姆士。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國俄亥俄州一對夫妻米卡（Myka Stauffer）和老公詹姆士（James Stauffer）於2017年時收養一位大陸的自閉症男童Huxley，於是在網路上分享這一段故事，也獲得許多廣告收入，但3年後竟無預警的棄養男孩，讓不少網友抨擊，「是為了利益，才收養Huxley」，根本是利用養子來「斂財」。

綜合外媒報導，夫妻在2017年時收養Huxley，還在youtube頻道上分享這個感人的故事，甚至成為頻道中其中一個主題，吸引70萬名訂閱者；創造許多廣告收入， 米卡還受邀撰寫育兒文章。

▼米卡一家人。（圖／翻攝自MykaStauffer IG）

據報導，不過就在今年年初，粉絲們發現，「怎麼都沒有再頻道中看到Huxley」， 直到母親節當天才公佈「已經把Huxley送走了」，他已經被安置在一個很適合的家庭。但網友似乎對這個說法不買單 ，認為夫妻倆只是為了利益，所以才領養，把小孩從大陸帶到美國，卻又拋棄，跟棄養寵物一樣。

對此，許多跟米卡合作的廠商都紛紛撇清關係；像是Danimals 還在IG上發一篇聲明表示，「我們之前和米卡一起工作，但現在已經沒有了。我們知道她分享了這一消息，真的很傷心聽到事情變成這樣的局面」。Playtex Baby則表示，與米卡合作得最後一篇文在2月，已經沒有再更新了。