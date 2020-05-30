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史上最佳單月表現！國際油價5月飆漲88%

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▲▼石油,原油,油價,抽油機。（圖／達志影像／美聯社）

▲西德州原油期貨本月漲幅達88%，創始上最大單月漲幅。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

國際油價周五（29日）收漲逾5%，為這個表現最佳月份畫下句點。西德州原油期貨本月漲幅達88%，創始上最大單月漲幅，此前最高紀錄為1990年9月的44.6%。

7月交割的西德州原油29日上漲1.78美元或5.28%至每桶35.49美元；布蘭特原油上漲0.04美元或0.11%至每桶35.33美元。其中西德州原油本月漲幅達88%，創歷史單月最佳表現，而布蘭特原油本月則上漲40%，為1999年3月以來最大單月漲幅。

請繼續往下閱讀...

不過CNBC指出，這個史上最大單月漲幅的基礎為此前油價創下的歷史新低，而油價要重回先前的歷史新高仍有一段路要走。換句話說，西德州原油每桶35美元的價格「實在不值得慶祝。」

雖然油價本月漲幅已接近90%，但西德州原油目前的價格仍較1月份的近期高點每桶65.65美元低46%。

受到新冠肺炎疫情爆發影響，原油需求懸崖式墜落，使價格暴跌。西德州原油期貨甚至一度跌至每桶負37美元的驚人價位，雖然造成這種現象的部分原因在於近月合約到期，但這也反映出一個非常現實的事實，在預期需求持續低迷之際，沒有人願意接收原油的實物交割。

不過時序進入5月後，情況也開始改善。美國能源資訊局（EIA）28日發布的數據顯示，截至22日的一周內，石油需求較前一周增長至每日730萬桶，而西德州原油主要交貨點俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少了340萬桶，煉油廠的利用率也從先前的69%上升至71%。

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