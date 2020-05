加拿大對「佛洛伊德之死」超驚恐　杜魯道：我們一樣有種族問題

▲加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)。(圖/路透)



美國明尼蘇達(State of Minnesota)近日發生一起警察對一位非裔男子執法過當,導致送醫後身亡;對此,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)於當地時間29日表示,美國正發生暴動警察執法過當,同時也提醒,加拿大也存在同樣的問題。

綜合外媒報導,杜魯道對「佛洛伊德之死」表示,種族歧視確實存在,美國和加拿大都有一樣的問題,所以大家必須面對這個問題,甚至是無意識的偏見或反黑人種族主義;加拿大需要做的工作是,要繼續努力,呼籲所有加拿大人無論是反黑人種族主義,還是反亞洲種族主義或任何時候的種族主義和歧視,都在加拿大團結一致。

據報導,美國總統川普也在推特上PO文表示,「我不能退縮,看著這種情況發生在美國偉大的城市明尼阿波利斯(Minneapolis),完全缺乏領導力,希望非常軟弱的明尼阿波利斯市市長佛雷(Jacob Frey)共同行動,控制紐約市,否則我將派遣國民警衛隊並正確完成工作」。另一則貼文則將示威者,稱為「暴徒」。

不過,川普的貼文也被標註成「違反了 Twitter 對於讚頌暴力行為的規則。不過,Twitter 已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益。」

據了解,佛雷對此事件一直感到憤怒,並一直反對美國社會普遍存在的種族主義;並在新聞發佈會上,對川普的貼文做出回應,顯然感到憤怒。

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!