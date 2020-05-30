加拿大對「佛洛伊德之死」超驚恐　杜魯道：我們一樣有種族問題

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）



實習記者任珈萱／綜合報導

美國明尼蘇達（State of Minnesota）近日發生一起警察對一位非裔男子執法過當，導致送醫後身亡；對此，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於當地時間29日表示，美國正發生暴動警察執法過當，同時也提醒，加拿大也存在同樣的問題。

綜合外媒報導，杜魯道對「佛洛伊德之死」表示，種族歧視確實存在，美國和加拿大都有一樣的問題，所以大家必須面對這個問題，甚至是無意識的偏見或反黑人種族主義；加拿大需要做的工作是，要繼續努力，呼籲所有加拿大人無論是反黑人種族主義，還是反亞洲種族主義或任何時候的種族主義和歧視，都在加拿大團結一致。

據報導，美國總統川普也在推特上PO文表示，「我不能退縮，看著這種情況發生在美國偉大的城市明尼阿波利斯（Minneapolis），完全缺乏領導力，希望非常軟弱的明尼阿波利斯市市長佛雷（Jacob Frey）共同行動，控制紐約市，否則我將派遣國民警衛隊並正確完成工作」。另一則貼文則將示威者，稱為「暴徒」。

不過，川普的貼文也被標註成「違反了 Twitter 對於讚頌暴力行為的規則。不過，Twitter 已判定讓人們繼續存取該推文可能符合公共利益。」

據了解，佛雷對此事件一直感到憤怒，並一直反對美國社會普遍存在的種族主義；並在新聞發佈會上，對川普的貼文做出回應，顯然感到憤怒。