CNN總部遭示威者破壞…玻璃直接敲碎　女記者連線一半被射胡椒彈

▲CNN亞特蘭大總部周邊有警車燒起來。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警方執法過當,不幸喪命,此事引發全美輿論怒火,多州民眾發起示威。CNN位於亞特蘭大的總部遭到無端攻擊,另一方面,除了有記者一度被逮捕,還有記者在連線時被警方射胡椒彈,場面非常混亂。

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom