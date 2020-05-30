解放軍提「武統攻台」！美國防部：有各種應變措施助台

▲美軍柏克級飛彈驅逐艦貝瑞號4月曾通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國大陸施行《反分裂國家法》迄今15週年，繼全國人大審議通過「香港版國安法」，全國人大常委會委員長栗戰書29日在紀念座談會上對台灣提出警告，表示從未放棄以武力統一台灣。美國國防部對此表示，針對解放軍武力犯台，美軍已做好防範各種衝突的萬全準備，並將專注改善台灣軍方不對稱的防衛能力。

美國國防部東亞事務副助理部長科林可（Heino Klinck）28日在全球台灣研究中心（GTI）的網路研討會透露，不僅在印度－太平洋地區，美軍在全球佈署上皆以威懾衝突為目標，就算恫嚇失敗，也必須確保能有效擊敗對手，「我們有任何你想得到、或想不到的方針，來應付美國未來在全球面臨的挑戰。至於對台灣的支持能否被看見，比起象徵意義，我更注重功效。」

柯林可也舉例表示，美國鼓勵台灣發展出「整體防衛構想」（ODC），若要在不對稱防衛上取得軍事平衡，像F-16戰鬥機、M1A2戰車等傳統武器便是去年美國對台軍售案之重點，即便其他武器不像戰機、坦克如此有吸引力，但已能充分恫嚇、甚至擊敗解放軍。

隨著香港情勢變動，以及解放軍在台海、南海、東海之軍事活動日漸增加，科林可向《美國之音》（VOA）記者透露，因為美國與台灣無邦交關係，儘管目前仍不考慮讓美軍艦停靠台灣港口，但國防部正視《台灣關係法》、《2020財年國防授權法》對台安全防衛之承諾，協助確保台灣能有充分的自我防衛能力。

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