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川普對中國祭出「4大反制措施」　美國議員反應一次看

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▲美國,川普,白宮。（圖／路透）

▲美國總統川普29日召開記者會，宣布許多反制中國的新措施。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

美國總統川普今天大動作宣布退出世衛、撤銷香港特殊待遇等多項反制中國措施。多位美國議員讚許川普對中國祭出大膽且必要作為，但部分議員擔憂，退出世衛恐削弱美國影響力。

川普今天召開記者會，洋洋灑灑列出4大反制中國措施，以回應北京強推「港版國安法」、竊取美國機密技術與智慧財產權，及聯合世界衛生組織（WHO）隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情等爭議。

這些措施包含退出世衛，將捐助資金轉往其他有全球公衛需求的地方；著手撤銷香港在引渡條例、出口管制、旅遊及獨立關稅區地位等領域所享有的特殊待遇；制裁直接或間接損害香港自治的中國、香港官員；及禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生與研究人員入境。

▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲川普宣布撤銷香港特殊待遇，施壓北京履行對港承諾。（圖／路透）

【撤銷香港特殊待遇　盼施壓北京履行對港承諾】

在撤銷香港特殊待遇、制裁損害香港自治的官員部分，多數美議員持正面看法，認為藉此可能對中國造成壓力，進而促使北京履行1984年《中英聯合聲明》對香港的承諾。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）發表聲明表示，中共多年來屏棄《中英聯合聲明》中所允諾香港的自治與自由，他讚許川普採取「困難但必要的措施」，以施壓北京履行對香港人民的承諾。盧比歐說，「在中國再次損害民主之際，我們不能讓北京從違反《中英聯合聲明》及企圖擊垮香港人民中獲利。」

長期關注香港與中國人權議題的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）則認為，中國國家主席習近平獨裁統治，對香港人民、中國自身、區域國家及整個世界的生存都構成威脅。史密斯指出，美國多年來僅口頭訓誡中國侵犯人權，並未拿出任何有意義懲戒措施，習近平才會認為西方國家「只會說不會做」。他說，川普開始改變這種情況，並做出多位美國歷任總統沒做到的事。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）也推文表示，川普宣布將終止香港特殊貿易地位，以回應中國企圖粗暴剝奪香港自治，這是正確的作法。他強調，「（我們）必須對抗中國帝國主義。」

不過，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評指出，去年香港抗爭加劇時，川普與習近平站在同一陣線，並說會假裝沒看見中國對人權的侵害，「現在世人將會記得川普是失掉香港的總統」。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲川普宣布，美國將終止與世界衛生組織（WHO）的關係。圖為WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

【退出世衛　拒絕拿美國納稅人錢資助「中國傳聲筒」】

在退出世衛部分，美議員反應則十分兩極。有議員讚許川普讓美國納稅人不必再資助「中國傳聲筒」，但有議員持不同意見，認為美國恐因此失掉國際影響力。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）推文表示，川普針對中共威脅做出清楚簡潔聲明，世衛協助中國初期隱匿疫情，美方終結與世衛關係是「大膽且必要的作法」。

共和黨籍眾議員萊特（Ron Wright）也認同川普作法。他指出，美國納稅人不該資助一個擔任中共文宣傳聲筒的機構，世衛必須為其作為被究責。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透社）

不過，民主黨籍眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）發表聲明表示，在全球努力對抗疫情時切斷與世衛關係，就如同在大火中關閉消防栓一般。若川普真的擔憂中國在世衛內部影響力，他該做的是強化美國角色，而非削弱最有能力統籌全球拿出一致疫情應對措施的組織。

參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Robert Menendez）也呼應指出，川普在美國政府完成對世衛作為審視前就自行宣布退出，恐導致美國在國際上被削弱及孤立，也可能讓全球疫情應對陷入困境。梅南德茲並向川普喊話，「答案是拿回領導權，而不是氣沖沖離開。」

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）推文指出，川普退出世衛的決定毫無道理，他只是再次將問題怪在別人頭上並拒絕負起責任。她強調，只有透過全球共同應對，才可能打敗新型冠狀病毒。

▲▼美國駐北京大使館,爆炸,爆竹,簽證。（圖／路透）

▲川普也宣布禁止有中國軍方背景學生入境。圖為美國駐北京大使館。（圖／路透）

【禁止有中國軍方背景學生入境　防止美國技術遭竊取】

為了防止中國持續竊取美國機密技術與智慧財產權，川普也宣布將限制具有中國軍方背景、想透過F簽證或J簽證進入美國求學或從事研究的人士入境。

對此，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）表示，他讚許川普對中國威脅保持警覺，並採取與他去年5月領銜提出「中國解放軍簽證安全法案」（People's Liberation Army Visa Security Act）所提倡的類似簽證限制措施。柯頓指出，中國在美受訓人員從美軍竊取技術設計武器，美國士兵、水手、飛行員及陸戰隊員不該面對這樣的中國武器系統。

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