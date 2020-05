兄妹搶平板「哥怒持鐵鎚狠砸」！10歲妹頭骨碎裂慘死...鄰居見屍體嚇瘋

▲15歲的少年拿鐵槌重擊妹妹頭部(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者康心禹/綜合報導

哈薩克塔拉茲(Taraz)近日傳出一起人倫悲劇!15歲的哥哥阿萊克西(Aleksey)和10歲的妹妹盧達(Luda)因搶平板電腦而發生爭執,沒想到阿萊克西竟在一氣之下拿鐵鎚攻擊妹妹,盧達當場頭骨碎裂死亡。鄰居指出,「當醫護人員抬起盧達的屍體時,一部分的頭骨已經脫落。」

據《太陽報》報導,根據附近鄰居的說法,阿萊克西和盧達常因為搶平板電腦而發生爭執,阿萊克西想要拿平板電腦玩遊戲,盧達則是想要用平板來獲取知識。鄰居邁爾扎赫梅托娃(Shynar Myrzakhmetova)指出,「我看到他們這次又再為平板電腦爭吵,接著看到阿萊克西拿起槌子。」

Teenage boy ‘hammered his 10-year-old sister to death in dispute over an iPad-style tablet’

