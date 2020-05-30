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兄妹搶平板「哥怒持鐵鎚狠砸」！10歲妹頭骨碎裂慘死...鄰居見屍體嚇瘋

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▲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲15歲的少年拿鐵槌重擊妹妹頭部（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者康心禹／綜合報導

哈薩克塔拉茲（Taraz）近日傳出一起人倫悲劇！15歲的哥哥阿萊克西（Aleksey）和10歲的妹妹盧達（Luda）因搶平板電腦而發生爭執，沒想到阿萊克西竟在一氣之下拿鐵鎚攻擊妹妹，盧達當場頭骨碎裂死亡。鄰居指出，「當醫護人員抬起盧達的屍體時，一部分的頭骨已經脫落。」

據《太陽報》報導，根據附近鄰居的說法，阿萊克西和盧達常因為搶平板電腦而發生爭執，阿萊克西想要拿平板電腦玩遊戲，盧達則是想要用平板來獲取知識。鄰居邁爾扎赫梅托娃（Shynar Myrzakhmetova）指出，「我看到他們這次又再為平板電腦爭吵，接著看到阿萊克西拿起槌子。」

警方調查之後發現，阿萊克西是趁盧達在睡覺的時候，拿鐵槌多次重擊她頭部，隨後將屍體抬到附近的街道丟棄，回家後立馬將身上血淋淋的衣服換掉，並對父母謊稱妹妹「不見了」，接著假裝慌張的一起尋找妹妹，並引導父母到棄屍處。

據鄰居斯蒂娜·戈斯特娃（Kristina Gosteva）的說法，盧達的死狀相當淒慘，「當醫護人員抬起她的屍體時，一部分的頭骨已經脫落。」

警方最後在屋內找到了犯案的鐵鎚，以及阿萊克西當時身穿染血上衣及鞋子，最後也將他逮捕，阿萊克西也承認自己所犯下的罪行。如果被判有罪，阿萊克西將面對最高15年的刑期。

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