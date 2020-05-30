女大生「夢幻職業」排行出爐！空服員竟只排第2

▲空服員在許多女性新鮮人心目中是「夢幻工作」之一。（圖／Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

隨著6月畢業季將至，時序也迎來新鮮人求職旺季，yes123求職網昨（29）日公布「畢業生職場規劃與應徵困境」求職調查顯示，女性心目中的「夢幻工作」榜首不是常見的空服員、服裝設計師或主播，而是「公務員」。

據yes123求職網調查顯示，女性新鮮人心目中的「夢幻工作」前10名依序為：「公務員」（26％）、「空服員」（24.4％）、「作家」（22.7％）、「YouTuber」（21.1％）、「網站小編」（19.8％）、「演員」（18.8％）、「服裝設計師」（17.9％）、「歌手」（16.9％）、「外拍女模、SG」（16％）以及「主播」（15％）。

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男性的「夢幻工作」前10名則依序為：「工程師」（25.4％）、「YouTuber」（23.7％）、「機師」（22.2％）、「公務員」（20.3％）、「職業運動員」（18.9％）、「電競選手」（17.5％）、「演員」（16.2％）、「網站小編」（14.8％）、「漫畫家」（13.4％）以及「主廚」（12.7％）。

值得一提的是，此次調查顯示，有84.1%的應屆畢業或退伍的新鮮人想「先找工作」，較去年的98%大減14個百分點，創下8年來新低。yes123求職網發言人楊宗斌指出，選擇搶先就業比率高於繼續進修，仍反映出「學歷貶值」的職場趨勢。只是今年遇到疫情的突發狀況，導致觀望氣氛濃厚，推估想延畢或轉考公職的人將增加。

楊宗斌建議新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，否則以5月底前錄取狀況已約低於2成來看，大環境對畢業生來說非常險峻。

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