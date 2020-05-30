性侵女兒15年「4次逼墮胎」！獸父錄影過程還叫「老婆」…遭重判25年

▲女子從12歲時即遭獸父性侵，時間長達15年。（示意圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

南韓近日發生一起令人髮指的社會案件！一名54歲的父親A某涉嫌性侵親生女兒長達15年，期間更讓女兒反覆懷孕又墮胎4次，惡行引發民眾憤怒。該案一審判決在29日出爐，狼父被判處25年有期徒刑，並限制他在這10年之間，不得在兒童青少年，或是身心障礙者相關機構就業，且須要配戴20年的電子追蹤器。

綜合韓媒報導，A某於2004年11月因懷疑妻子外遇而施暴，當時年僅12歲的女兒因目睹全程而受到驚嚇，A某便趁機對女兒性侵。接下來長達15年的時間，A某以每週一次的頻率對女兒性侵，直到女兒18歲以前，共做了4次墮胎手術，女兒第一次懷孕時才國二而已。更噁心的是，A男平時竟以「老婆」來稱呼自己的女兒，還將性侵過程用相機記錄下來。

▲少女第一次懷孕時是在國二。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

今年年初時，A某因聽說女兒交了男朋友後大為不滿，一邊怒吼「你們見過幾次面？發生過關係了嗎？」一邊硬上女兒。法官認為，被告犯有危害人類罪，造成年幼的女兒精神以及肉體上的嚴重傷害，沒有盡到該有的養育責任，很難想像被害者長期遭受到的苦難，一審判處A某25年有期徒刑，並限制其10年間不得在兒童青少年以及身心障礙者福祉相關機構就業，且須配戴電子位置追蹤器20年。