川普怒廢香港特殊待遇　在美港人：給習近平最後的警告

▲美國總統川普宣布對中國的重磅措施。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

中國強推「港版國安法」，美國總統川普今天宣布將撤銷香港特殊待遇 。在美港人成立「香港民主會」表示，此舉是給中國國家主席習近平的最後警告，北京若仍執迷不誤，只會造成全盤皆輸。

中國強推「港版國安法」引發美方高度關注。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日向美國國會認證， 香港不再擁有高度自治，不足以享有美國法律下特殊待 遇。川普今天緊接著宣布，將指示行政部門開始撤銷香港特殊待遇，影響層面包含引渡條例、出口管制、旅遊及香港獨立關稅區地位等。

此外，川普也宣布，將採取必要措施，制裁直接或間接侵蝕香港自治的中國及香港官員。川普強調：「你看看，完全是扼殺香港自由，我們的作為將會是強力並具有意義的。」 在美港人去年9月成立的「香港民主會」（HKDC） 執行總監朱牧民今天發出聲明，對川普宣布的措施表示歡迎，並贊同川普所指任何涉入壓迫香港自由與自治的 人士，都必須面臨制裁的說法。

▲中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）



朱牧民表示，這是川普向習近平發出嚴厲的「最後警告」，他們希望藉此能激勵並強化國際捍衛香港的聲量。他強調，若北京仍堅持扼殺香港，只會將情勢導向中國、香港、美國及世界全盤皆輸的局面，「習近平還有時間重新考慮，但時間不多了」。

談到蓬佩奧向美國國會認證香港不再足夠自治，朱牧民指出，應該沒有人對此感到意外，畢竟這是香港人 民自1997年回歸以來就經歷的現實。

朱牧民說，中國全國人大28日決定要制定「港版國安法」，這部法律透過全面禁止煽動叛亂、顛覆國家政權、恐怖主義及外國勢力干預等行為與活動，預計會將大部分政治抗爭定義為犯罪行為。他指出：「藉著這項決定，中國共產黨等於將香港 的日曆翻到2047年。」