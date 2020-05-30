北韓回應了！支持北京通過「港版國安法」：外國無權插手中國內政

▲北韓挺中國通過「港版國安法」，認為香港是中國不可分割的領土。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）外務省發言人30日針對「香港版國安法」表示，支持中國政府和黨的決定，認為該法案是守護國家安全的合法舉措，也是延續一國兩制所保障的香港繁榮之必要方針，外國人無權干預中國內政。

根據官媒《朝中社》，北韓外務省發言人透過答覆記者提問表達對香港議題之立場，認為第13屆全國人大依據中國憲法、香港基本法，樹立維護香港特別行政區國家安全的法律制度與執行體系，是合法的舉措，「最近中國所制定『一國兩制』與國家安全，在香港面臨威脅，此讓社會主義國家的顏面受損，並招致社會混亂，是企圖分裂、瓦解中國的外部勢力與其追隨勢力的陰謀。」

外務省發言人表示，「香港問題屬於中國內政，無論是哪一個國家、勢力都無權發言干預。我方強力反對外部勢力干涉、威脅香港的安定和社會發展」。外界解讀此段對話是針對美國。

隨後外務省發言人更補充，「香港是中國行使憲法主權下，不可分割的領土！為了守護香港的安定與繁榮，我方全力支持以『一國兩制』為基礎的政策。」

►北韓涉洗錢750億「發展核武」！ 美起訴28名北韓人和5名中國人

►聲援香港民主 南韓十多名大學生赴陸駐韓使館抗議：重設連儂牆



►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】