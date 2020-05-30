　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駭人！動物園女員工遭「2獅撲倒」瘋狂撕咬...當場昏迷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 0

▲事發動物園區內所飼養的獅子。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁Shoalhaven Zoo）

 實習記者任珈萱／綜合報導

澳洲新南威爾士州「Shoalhaven動物園」近日發生一起駭人事件！一名女員工進獅子籠打掃的時候，竟被2頭獅子瘋狂攻擊，頭部、頸部多處遭咬傷，當場昏迷，同事發現後立刻將她送到醫院，所幸保住一條命。

綜合外媒報導，「Shoalhaven動物園」的女員工珍妮弗·布朗（Jennifer Brown），在29日早上10點20分被同事發現倒在籠子裡面，當時，該位同事立刻將獅子驅趕，再通知醫療人員；隨後醫療人員也搭直昇機火速趕到現場，將她送至聖喬治醫院。

動物園檢查員費耶·斯托克曼（Faye Stockman）表示，動物園工作人員陪同護理人員進入了獅子的籠子，以策安全；當時便看到珍妮弗躺在地上昏迷不醒，脖子有斯裂傷和頭部也受傷，隨後把她帶到一架專業救援直升機上，送往聖喬治醫院。

▲▼ 0

▲珍妮弗是貓科動物專家。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁Shoalhaven Zoo）

南海岸警區司令偵探長格雷格·摩爾（Greg Moore）表示，珍妮弗·是一位經驗豐富的員工，這次的事件對員工造成了很大的影響；這是一個很小的動物園，員工們關係緊密，在其他員工他們幫助珍妮佛的過程中，全都獲得到了榮譽。

據了解，新南威爾士州救護車值班運營經理Faye Stockman向媒表示，這是他經歷過的最糟糕的工作之一，這是職業生涯中從未遇到過的工作；這絕對令人痛苦，對於患者和護理人員來說，這都是非常危險的情況，率先走進籠子裡是最令人恐懼的經歷之一，醫護人員發現珍妮佛受了重傷。

其實，這不是員工第一次在動物園遭到襲擊，一位工作人員莫林於2014年跟被鱷魚攻擊，鱷魚咬住他的手魚拖入池塘，另外一位工作人員約60名觀眾面前的手上，用一塊肉將動物引誘出圍欄，最後也成功鱷魚放開了他，相對較小的傷害。

ET快訊
川普「制裁中國6大措施」一次看懂！　這些優待全沒了
莎莎罕見解放比基尼「深溝全看光」！　濕身狂露三角泳褲
CNN總部遭示威者瘋狂破壞！　女記者連線一半被射胡椒彈
家樂福全台將開賣醫療口罩！　「5片一包」價格出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

解放軍提「武統攻台」！美國防部：有各種應變措施助台

性侵女兒15年「4次逼墮胎」！獸父錄影過程還叫「老婆」…遭重判25年

川普對中國祭出「4大反制措施」　美國議員反應一次看

川普記者會「制裁中國6大措施」一次看！香港自由倒退　關稅、旅行優待全沒了

CNN總部遭示威者破壞…玻璃直接敲碎　女記者連線一半被射胡椒彈

駭人！動物園女員工遭「2獅撲倒」瘋狂撕咬...當場昏迷

全文／川普宣布「反制中國新措施」！取消香港特別待遇、終止與WHO關係

兄妹搶平板「哥怒持鐵鎚狠砸」！10歲妹頭骨碎裂慘死...鄰居見屍體嚇瘋

SpaceX「星艦」原型SN4測試爆炸！今年第三次失敗

川普、強生通話！美英批中國強推港版國安法　違背中英聯合聲明

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

解放軍提「武統攻台」！美國防部：有各種應變措施助台

性侵女兒15年「4次逼墮胎」！獸父錄影過程還叫「老婆」…遭重判25年

川普對中國祭出「4大反制措施」　美國議員反應一次看

川普記者會「制裁中國6大措施」一次看！香港自由倒退　關稅、旅行優待全沒了

CNN總部遭示威者破壞…玻璃直接敲碎　女記者連線一半被射胡椒彈

駭人！動物園女員工遭「2獅撲倒」瘋狂撕咬...當場昏迷

全文／川普宣布「反制中國新措施」！取消香港特別待遇、終止與WHO關係

兄妹搶平板「哥怒持鐵鎚狠砸」！10歲妹頭骨碎裂慘死...鄰居見屍體嚇瘋

SpaceX「星艦」原型SN4測試爆炸！今年第三次失敗

川普、強生通話！美英批中國強推港版國安法　違背中英聯合聲明

眺望超療癒湖畔風景！高雄玻璃屋景觀咖啡廳　限定1日免費入園

公設比致命傷！他推「10至20年中古屋」CP值最高　內行曝14年最好

大同市場派出招　黃國昌臉書發文要小股東「電子投票」

和平區長林建堂收賄背信撤職8月補選　民政課長古志偉代理

8點檔女演員摔跤！玄鳳鸚鵡「連滾3圈」跌超慘　網全氣炸：不尊重生命

力挺消防局第一線防疫人員　廠商「及時甘雨」贈3000 件隔離衣

這不是你！「喝酒臉會變黑啊」通緝男冒名　狼狽竄田被壓制

侯友宜挨批「跟韓國瑜一樣」：感謝議員滿滿的指導

驚險影片曝！打火兄弟攀梯訓練3m高跌落　才從花蓮轉調來！傷勢要微創動刀

跟風投資凶宅倒栽蔥！「北市第一凶」頂樓同戶　前手賺92萬、他轉賣慘賠

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

明州亂了 500國民衛隊奉命平亂

美女直播主慘淪性奴　控女星「強迫賣淫」

主人病逝　輪椅半夜自己動

夫妻愛上舞蹈老師情侶　共享4P生活

300女「裸照、運動片」在網路瘋傳

川普：6月1日起禁解放軍背景中國學生入境

明尼蘇達雙城暴亂　國民兵進駐現場

記者會前　川普發文怒吼：CHINA！

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

CNN總部遭破壞　女記者被射胡椒彈

更多熱門

相關新聞

演藝圈暖爸再一枚！郭彥均幫女兒打造「動物園」

演藝圈暖爸再一枚！郭彥均幫女兒打造「動物園」

近日因為疫情關係，去哪都不方便，藝人郭彥均宅在家時，揪女兒妞妞展現出超強執行力，不用一整天的時間，馬上把妞妞的「塗鴉房」變身成「超暖動物園」，不僅為演藝圈新增一枚暖爸，也讓親友、網友紛紛敲碗，跪求改造房間的撇步。

白天如黑夜！屏東間歇性大雨宛如用倒的

白天如黑夜！屏東間歇性大雨宛如用倒的

晚安還跟別人曖昧！「時間管理大師」星座Top4揭曉

晚安還跟別人曖昧！「時間管理大師」星座Top4揭曉

徵收大麥關稅報復澳？　陸商務部：貿易救濟調查只有一起

徵收大麥關稅報復澳？　陸商務部：貿易救濟調查只有一起

動物園出現神祕樹洞　紅毛猩猩超開心

動物園出現神祕樹洞　紅毛猩猩超開心

關鍵字：

澳州Shoalhaven動物園獅子Jennifer Brown

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

涼菸、晶球要消失了！衛福部《菸害防制法》禁賣

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面