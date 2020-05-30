駭人！動物園女員工遭「2獅撲倒」瘋狂撕咬...當場昏迷

▲事發動物園區內所飼養的獅子。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁Shoalhaven Zoo）

實習記者任珈萱／綜合報導

澳洲新南威爾士州「Shoalhaven動物園」近日發生一起駭人事件！一名女員工進獅子籠打掃的時候，竟被2頭獅子瘋狂攻擊，頭部、頸部多處遭咬傷，當場昏迷，同事發現後立刻將她送到醫院，所幸保住一條命。

綜合外媒報導，「Shoalhaven動物園」的女員工珍妮弗·布朗（Jennifer Brown），在29日早上10點20分被同事發現倒在籠子裡面，當時，該位同事立刻將獅子驅趕，再通知醫療人員；隨後醫療人員也搭直昇機火速趕到現場，將她送至聖喬治醫院。

動物園檢查員費耶·斯托克曼（Faye Stockman）表示，動物園工作人員陪同護理人員進入了獅子的籠子，以策安全；當時便看到珍妮弗躺在地上昏迷不醒，脖子有斯裂傷和頭部也受傷，隨後把她帶到一架專業救援直升機上，送往聖喬治醫院。

▲珍妮弗是貓科動物專家。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁Shoalhaven Zoo）

南海岸警區司令偵探長格雷格·摩爾（Greg Moore）表示，珍妮弗·是一位經驗豐富的員工，這次的事件對員工造成了很大的影響；這是一個很小的動物園，員工們關係緊密，在其他員工他們幫助珍妮佛的過程中，全都獲得到了榮譽。

據了解，新南威爾士州救護車值班運營經理Faye Stockman向媒表示，這是他經歷過的最糟糕的工作之一，這是職業生涯中從未遇到過的工作；這絕對令人痛苦，對於患者和護理人員來說，這都是非常危險的情況，率先走進籠子裡是最令人恐懼的經歷之一，醫護人員發現珍妮佛受了重傷。

其實，這不是員工第一次在動物園遭到襲擊，一位工作人員莫林於2014年跟被鱷魚攻擊，鱷魚咬住他的手魚拖入池塘，另外一位工作人員約60名觀眾面前的手上，用一塊肉將動物引誘出圍欄，最後也成功鱷魚放開了他，相對較小的傷害。