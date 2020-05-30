金正恩號稱「3歲學會射擊」北韓改成4歲　9歲時3秒射10發全中！

▲ 金正恩此前視察前線遠端炮兵部隊發射火箭砲的訓練，親自指導發射。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓透過各種官媒加強人民對最高領導人的偶像崇拜，過去稱金正恩年僅3歲時就會射擊。南韓媒體獨家取得北韓內部刊物後發現，北韓去年修改內容，改稱他從4歲開始射擊。

南韓《朝鮮日報》29日報導，該報取得2019年1月19日出刊的北韓作家同盟中央委員會機關報《文學新聞》，其中刊登短篇小說「回音」，闡述金正恩掌權後遵從父親金正日遺志，自主開發槍彈的過程。

文中描述這對父子一同前往射擊場，年幼的金正恩在射擊練習結束後表情陰鬱。金正日見狀鼓勵他，「表情不太好呢。也對，我們大將從4歲就會熟悉槍法，對那種靜止不動的目標應該不會滿足吧」，與北韓過去稱金正恩「3歲便會用槍」的說法不同。

北韓2009年一份闡述金正恩掌權前經歷的資料指出，「青年大將同志3歲就能用槍命中目標」。北韓教育圖書出版社2014年出版的《敬愛的金正恩元帥革命活動教授參考書》中也提到，金正恩3歲開始射擊，9歲時3秒內可射10發，且每發必中。

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