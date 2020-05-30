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川普記者會「制裁中國6大措施」一次看！香港自由倒退　關稅、旅行優待全沒了

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▲ 川普美東時間29日召開記者會說明中國議題。（圖／路透）

▲ 川普美東時間29日召開記者會說明中國議題。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）當地時間29日於白宮召開記者會，對北京展開猛烈攻擊，列舉從間諜活動到危害香港自由等不當行為，更宣布一系列報復性措施，包括取消香港特別地位、禁止部份中國人入境美國等，以下整理記者會中針對中國的6大制裁措施。

1. 制裁危害香港自治的中港官員

川普譴責，中國侵入性國家安全機構的觸角延伸到曾經的自由保壘，「被認為對香港自由倒退有責任的中國及香港官員將受到制裁」。他宣稱，這項舉措將強而有力，具有重大意義，但未提及具體制裁方法。

2. 取消香港特殊待遇

川普宣布，美國將不再給予香港在貿易或其他領域的特殊地位，已經指示他的行政當局，開始取消對香港的豁免程序，將對美國與香港一系列的協議帶來全面性的影響，包括引渡、商業關係、旅遊及海關上的特別政策。

▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲ 中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

3. 不再視香港為單獨關稅區

美國過去在關稅、出口管制、簽證及執法合作上給予香港優勢，但川普在記者會上表示，將採取行動取消香港過去做為有別中國之獨立地區的單獨關稅區及旅行區優惠待遇，代表香港未來適用於一切美國對中國採取的貿易條件及邊境管制。

4. 暫停香港與美國引渡協議，修改對香港旅行建議

取消香港特殊地位將影響美國與香港的引渡協議，且不再視香港為單獨旅行區。川普提到，將修改國務院的香港的旅行建議，反映香港面臨受到中國國家安全機構監視及懲罰的危險。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

5. 限制中國研究生入境

川普表示，將限制某些美國認定有潛在安全威脅的的中國公民入境。記者會結束後，白宮新聞辦公室發出總統公告宣布，停止部分中國學生及研究人員進入美國，自美東夏令時間6月1日午夜生效。

川普在公告中指控，北京利用部份留學生，主要為研究生、博士後研究人員來獲取智財權，取得美國敏感技術，提升中國人民解放軍現代化能力，威脅美國經濟活力及人民安全保障。

公告提到，只要是來自中國、與解放軍有關的研究人員或學生都極可能被中國當局相中或受到要脅。川普認為，這類與部分中國機構有關的中國公民若持持F簽證或J簽證入境美國從事研究，將對美國帶來不利。

6. 研擬限制中國公司在美上市

川普宣布，正採取保護美國金融體系完整性的行動，將指示金融市場事務總統工作小組調查那些在美國證券交易所上市，卻未達美國會計與審計標準的中國公司，以保護美國投資者。

他指出，投資公司不應將客戶限於不遵守相同遊戲規則的中企融資帶來的風險，「美國人有權得到公平與透明」。

由於中國法律限制審計機構取得中國財務訊息，美國兩黨議員都有怨言，認為這讓國內投資者面臨風險。

►快訊／川普宣布「終止與WHO關係」　將取消香港特殊待遇

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