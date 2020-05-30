　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

脫衣女郎轉戰線上產業！她為生計拍AV...哄睡女兒後「速回色情訊息」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國31歲脫衣女郎艾倫·斯坦格（Elle Stanger）。（圖／翻攝自IG／stripperwriter）

▲美國31歲脫衣女郎艾倫·斯坦格（Elle Stanger）。（圖／翻攝自IG／stripperwriter，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，各行各業都收到影響，各國都有失業人數攀升的趨勢，其中「脫衣女郎」的職業也受到波及。美國俄勒岡州波特蘭市的31歲脫衣女郎艾倫·斯坦格（Elle Stanger）表示，現在必須轉戰線上產業，像是網路直播、與廠商合作的線上成人節目等。

綜合外媒報導，艾倫·斯坦格是一名脫衣女郎和性愛作家，並育有一名8歲的女兒，「我從女兒3歲的時候就告訴她，媽媽的工作是跳舞跟別人聊天。」儘管艾倫以身為性工作者感到自豪，但也不希望女兒看到自己的工作，「當媽媽和在成人行業工作是兩回事，不會重疊的。」

▲▼美國31歲脫衣女郎艾倫·斯坦格（Elle Stanger）。（圖／翻攝自IG／stripperwriter）

在疫情期間為了撐起家計，艾倫必須從脫衣女郎轉戰線上產業，像是網路直播、與廠商合作的線上成人節目等。她表示，當女兒交給孩子的爸照顧的時候，她會拍攝成人影片，或是哄女兒上床睡覺之後，開始發送、回覆色情訊息來獲得贊助。

雖然性工作者常常會被社會貼上異樣標籤，但艾倫卻認為，她的工作就好比是一個「無執照的治療師」，讓她成為一個更好的媽媽，「身為一個性工作者，讓我更有同理心」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過票復活購買其他商品。 請點此處

ET快訊
交往1月就越線！新北男2度交纏13歲女友　她肚子隆起…爸一見
榮總院長被問「停車位」回了2字...慘遭蘇貞昌當眾電爆
韓粉驕傲讚爆高雄「國際級馬路」！　10個月差異現況照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

香港失去特殊待遇！CNN：加速侵蝕「國際金融中心地位」

日本對港版國安法表憂慮！　內部現「反習近平訪日聲浪」要求重新討論

涉非法繼承！南韓檢方再傳喚三星少主李在鎔　傳下月聲請羈押

身價膨風被抓包？　凱莉珍娜遭富比士踢出「億萬富豪榜」

世衛其實不能「說退就閃人」　 川普恐又丟爛攤給國會

「捍衛香港的自由」英國擬放寬港人居留權利　近300萬人適用

川普祭制裁懲罰中國！裴洛西嗆「模糊又沒新意」　籲攜手國會抗中

網紅夫妻收養自閉童「賺爆廣告費」...3年後狠棄養！網轟：把他當寵物？

日電信龍頭NTT遭駭客攻擊　自衛隊訊息外流…100↑文件危險了

驚！數百萬隻「小龍蝦」死在紐西蘭海岸　屍體「血染」整片沙灘

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

鄧紫棋14天隔離結束「有點捨不得」　廁所清唱《依然睡公主》依舊開口跪！

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

香港失去特殊待遇！CNN：加速侵蝕「國際金融中心地位」

日本對港版國安法表憂慮！　內部現「反習近平訪日聲浪」要求重新討論

涉非法繼承！南韓檢方再傳喚三星少主李在鎔　傳下月聲請羈押

身價膨風被抓包？　凱莉珍娜遭富比士踢出「億萬富豪榜」

世衛其實不能「說退就閃人」　 川普恐又丟爛攤給國會

「捍衛香港的自由」英國擬放寬港人居留權利　近300萬人適用

川普祭制裁懲罰中國！裴洛西嗆「模糊又沒新意」　籲攜手國會抗中

網紅夫妻收養自閉童「賺爆廣告費」...3年後狠棄養！網轟：把他當寵物？

日電信龍頭NTT遭駭客攻擊　自衛隊訊息外流…100↑文件危險了

驚！數百萬隻「小龍蝦」死在紐西蘭海岸　屍體「血染」整片沙灘

張柏芝小兒子神秘真面目首曝光！　大眼高鼻激似媽媽…「混血傳聞」不攻自破

閃綠紅燈！她拆小空氣清淨機「裡面只有2條線」　大傻眼...網解答了

正宮秒出局！　醋桶阿金1個MOVE奪回帥爸「宣示主權」

國中會考補考今明登場　大陸、台灣兩岸試場264人應試

打賭輸「車上脫光壞壞」徵運將　臉紅4公里賺不賺…網友難抉擇

通姦除罪》婦女新知：有小孩一出生就成為通姦證據

錄影中遭私生飯追車！　男偶像勸離反被罵「別人都能拍，就你不能」…節目全錄下

中職／富邦AR飛船秀首亮相　首度滿場1900人

香港失去特殊待遇！CNN：加速侵蝕「國際金融中心地位」

日本對港版國安法表憂慮！　內部現「反習近平訪日聲浪」要求重新討論

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

白人警下場超慘　選美妻訴請離婚

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

美國防部通知憲兵部隊戒備　4hrs可立即部署

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

明州亂了 500國民衛隊奉命平亂

惡警膝蓋壓脖害死人　驗屍報告曝光

即／佛洛伊德之死示威現場19歲男中槍亡

夫妻愛上舞蹈老師情侶　共享4P生活

美女直播主慘淪性奴　控女星「強迫賣淫」

主人病逝　輪椅半夜自己動

300女「裸照、運動片」在網路瘋傳

更多熱門

相關新聞

即／佛洛伊德之死示威現場19歲男中槍亡

即／佛洛伊德之死示威現場19歲男中槍亡

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警官壓頸身亡，點燃全美怒火。底特律29日也有不少民眾上街抗議，最新消息指出，一名休旅車駕駛突向抗議人群開槍。一名19歲男子中彈，緊急送醫後喪命。

美國防部通知憲兵部隊戒備　4hrs可立即部署

美國防部通知憲兵部隊戒備　4hrs可立即部署

白人警下場超慘　選美妻訴請離婚

白人警下場超慘　選美妻訴請離婚

梅克爾拒川普6月底華府G7峰會邀約

梅克爾拒川普6月底華府G7峰會邀約

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

解放軍恐嚇武統！美國防部「超前布署」

關鍵字：

脫衣女郎Elle Stanger成人影片AV北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／川普宣布：終止與WHO關係

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

成龍率2600人挺港版國安　名單驚見徐熙媛

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

白人警下場超慘　選美妻訴請離婚

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

卡卡兒到咖啡廳道歉　媽媽陪同泛淚鞠躬：沒把女兒教好

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

好驕傲　韓粉曬前金區國際級馬路

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

鄧紫棋14天隔離結束「有點捨不得」　廁所清唱《依然睡公主》依舊開口跪！

鄧紫棋14天隔離結束「有點捨不得」　廁所清唱《依然睡公主》依舊開口跪！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面