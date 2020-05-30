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紐約市疫情趨緩　6/8有望展開經濟重啟

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約市6/8有望展開經濟重啟。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約29日專電

隨著新冠肺炎疫情趨緩，紐約市大規模停擺兩個多月的經濟即將重上軌道。紐約州長古莫今天表示，紐約市有望滿足所有公衛相關要件，預計6月8日邁入經濟重啟第一階段。

「紐約州暫停」（NYS on PAUSE）行政命令3月22日生效後，服飾店等非民生必需類商家被迫停業，餐廳只能提供外賣或外送。自5月15日起，紐約州其他9區陸續鬆綁限制，恢復部分經濟活動，人口約860萬的紐約市因疫情最嚴重，經濟持續「暫停」，數十萬人失業。

古莫（Andrew Cuomo）下午簡報時說，衛生機關已找出紐約市內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重區域，希望下週集中力量因應，「我們預計6月8日重啟經濟，也就是下下個星期一」。

依紐約州4階段經濟重啟方針，第一階段可恢復營建與製造業，非民生必需類零售店可營業，但只能提供路邊取貨服務。古莫表示，紐約市首階段經濟重啟預估可讓40萬名就業者回到工作崗位。

為防止疫情回溫，紐約州分10區恢復經濟活動，鬆綁限制須符合住院與死亡病例曲線穩定下滑、醫院容量充足、篩檢與接觸者追蹤到位等7大要件。截至28日，紐約市已滿足5項要件，醫院空床數、接觸者追蹤人員量尚未達到標準。

儘管紐約市經濟重啟在望，古莫仍警告紐約客不要高興過頭，「這並非『歡樂日子再現，一切都結束了』，我們必須明智行事」。

他表示，民眾在外仍應配戴口罩、保持社交距離，其他防疫措施也不能解除，「要謹記，經濟重啟不代表我們回到以往生活型態。過去的生活回不去了，沒有人回得去，我們要向前邁進」。

此外，紐約上州率先重啟經濟的5區歷經兩週觀察期，獲准邁入經濟重啟第二階段，辦公室、零售店、髮廊等個人服務商家都可恢復開放，但仍受防疫限制。以髮廊為例，可容納人數減半、與顧客密切接觸的員工每兩週至少要接受病毒檢測一次。

人口1900萬的紐約州是全美疫情最嚴重地區，根據紐約州政府最新數據，過去近3個月，全州36萬8284人確診感染2019冠狀病毒疾病，2萬3780人喪命。古莫今天公布，全州單日新增67人染疫身亡，創兩個多月來新低。

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