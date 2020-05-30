明尼蘇達雙城暴亂…500國民兵進駐現場　川普：佛洛伊德不會白死

▲國民兵抵達明尼阿波利斯維持治安。（圖／路透／下同）



記者王致凱／綜合報導

美國明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯，因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）無端遭警方暴力執法喪命，引發全城激烈抗爭，甚至演變為暴亂狀態，就連警局都被包圍示威者縱火洩憤。美國總統川普29日上午表示，國民兵已經進駐現場維護秩序，呼籲民眾克制。

當地媒體報導，已有500名國民兵被部署到明尼亞波利斯和聖保羅雙城都會區，協助當地警方執行維護治安任務，同時也負責維護位於聖保羅的州政府大樓安全。

全副武裝的國民兵士兵開始在街頭巡邏、站崗，甚至出動裝甲車輛到場，以恢復當地秩序。川普在推特上強調，「國民兵已經抵達現場。他們就在明尼亞波利斯，已經準備好了。喬治•佛洛伊德不會白死，尊重他的名聲。」

川普雖然承諾會替佛洛伊德討回公道，但他先前也在推特上表明，不會容許暴徒假借抗爭之名趁火打劫，「當搶劫開始時，就是開槍的時機！」

非裔男子佛洛伊德之死在明尼蘇達州引爆眾怒，憤怒民眾28日甚至衝入警局縱火，更有滋事者乘機砸搶附近商店，將店內貨架上的商品掠劫一空。明州州長沃爾茲（Tim Walz）則下令調動500名國民兵，主要任務為「當地居民和財產安全，恢復社會秩序。」

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