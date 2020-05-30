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報稅也要防疫！　投資人善用「憑證」報稅免出門

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▲▼示意圖,財經,記帳,作帳,存錢,計算器,現金,鈔票,稅,投資（圖／123RF）

▲投資人善用券商電腦憑證報稅，不僅省時又便利。（示意圖／123RF）

記者紀佳妘／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，多家金控今年陸續推證券子公司的「電腦憑證」，投資人不僅能在平時透過網路下單、交易後的帳務查詢，報稅期間也可做為網路報稅工具，就能在家完成申報，是一個省時又便利的方法。

今年綜合所得稅新制新增4大重點，包括增訂長照扣除額、薪資所得核實減除費用方案、基本生活費提高至17.5萬、同婚伴侶可合併申報及政治捐贈1%以上可列舉扣除，同時因應疫情，報稅期間更是首度延長至6月底。

請繼續往下閱讀...

目前綜所稅申報方式共有5種，包括「自然人憑證」、「已註冊健保卡及密碼」、「電腦憑證」、「身分證統一編號、戶號、查詢碼」及「TAIWAN FidO行動身分識別」，而網路申報為近年投資人便利報稅的首選方式。

玉山證券推線上開戶服務，簡單3步驟快速開戶，完成即可取得電腦憑證，進行網路報稅時，由系統自動帶入稅務資料，不需準備讀卡機，且無額外費用，享受便利報稅服務。

中信證券提醒，金融憑證兼具股票電子下單及客戶身分認證兩項功能，持有有效金融憑證的客戶，搭配財政部所提供的線上版及離線版的報稅系統，免出門、免讀卡機，即可在電腦上查詢所得與扣除額資料，還可以確保個人隱私不外洩，更安全、省時又方便。

在防疫期間，富邦證券表示，只要是公司電子交易客戶且具備有效電子交易憑證，就能透過電子交易憑證申報綜所稅，不須再準備讀卡機即可下載所得資料，簡單5步驟報好稅，而非富邦證券戶的納稅人，可選擇透過富邦證券線上開戶系統，5分鐘完成線上填寫資料申請。

此外，若在報稅期間有短期資金需求，富邦證券提供，投資人可用富邦證券「不限用途款項借貸」作為快速籌措資金的來源，只要於線上簽署申請書，將手中持有的上市櫃股票作為擔保品，最快可於1小時撥款，最低借款金額1萬元起，借款期限可以長達18個月。

玉山證券也提供「款項借貸」線上申辦，將手中持有股票作為擔保品，核可後最快可於3小時內撥款，讓資金運用更有彈性、繳稅沒有負擔。

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