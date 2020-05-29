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影／北漂2青年求租凶宅！「多兇都沒關係」讓一票網友看傻眼

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▲▼兩位北漂青年都要租凶宅。（圖／東森新聞）

▲兩位北漂青年都要租凶宅。（圖／東森新聞，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

一名來自台中的洪姓男子，日前在臉書上發文「求租凶宅」，甚至備註「多兇都沒關係」，讓不少網友看傻眼，質疑這可能是篇釣魚文。不過，洪男受訪時真心強調他是發自內心想租凶宅，因為想要多省一點錢，好讓他拿去孝敬父母，加上過去也有住過的經驗，所以只要價格夠低就不是個問題。

洪姓男子日前在臉書社團發文求租凶宅，地點要在三重區大同區或南港區的整層住宅或套房，還強調「多凶都沒關係，自殺、凶殺或火災都OK，價格最重要。」

請繼續往下閱讀...

不少網友認為這是一篇釣魚文，但他接受《東森新聞》專訪時指出，父母都住在台中老家，而由於父親有中風，但當地醫療及交通都不及台北，所以有整層住家的話，「當然是希望把他們接過來住」；若是只有套房的話，則希望能省則省，剩下的錢才能讓他孝敬父母。

▲▼兩位北漂青年都要租凶宅。（圖／東森新聞）

其實，為了省錢急租凶宅的人不只有洪姓男子，還有家住宜蘭北上工作的陳姓男子，備註甚至和洪男一樣，但卻強調「麻煩不管死的多慘，至少牆壁白色粉刷一下，我不會油漆...」，最後更釋出誠意稱「真心想租，希望有好心房東聯繫，我會幫你把房子照顧好」，並在留言處重申「我是認真的！」

陳男在接受訪問時指出，由於他沒有遇過好兄弟的經驗，所以沒什麼特別的想法，當然不是說完全不怕，但是為了省錢養狗，他會想要壓低價格租到能夠休息的住處，若真的有這樣的房東，「還是希望可以來聯繫我」。

▲▼兩位北漂青年都要租凶宅。（圖／東森新聞）

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