美女直播主「慘淪性奴」崩潰！　控訴女星：竟逼我和高層發生性虐關係

圖文／鏡週刊

韓國演藝圈又爆賣淫醜聞！車模出身的韓國美女直博主韓美幕，日前向首爾中央地方檢察廳提出告發狀，舉報電影女演員卞秀美替人拉皮條安排性交易，聲稱自己被迫與某間經紀公司的高層發生關係，甚至慘遭對方多次性虐，痛訴「我好像變成了性奴」。

韓美慕昨（28日）透過律師向法院提出告發狀，指控一名和她要好的女演員A某，曾向她提議到菲律賓馬尼拉賣春，表示會給她韓幣1,000萬元（約新台幣30萬元）當報酬，但被她拒絕。

之後A某說服她與經紀公司擔任高層的B先生認識，她原本以為雙方只是單純見個面，沒想到到了馬尼拉之後，卻被迫陪睡，B男甚至還不斷凌虐她，為此她也向A某哭訴「我好像變成了性奴」。而B先生離開馬尼拉後，A某又強迫韓美慕協助她在當地賭博，被禁錮在賭場的韓美慕一度試圖自殺。

韓媒報導，韓美幕並非頭一個跳出來控訴A某在海外從事非法勾當的人，一名20多歲的女學生曾向媒體爆料，「A某說如果我去馬尼拉，會提供食宿和就業機會。但和她說的不同，我是在她的監視下，在賭場從事非法工作。」之後女學生逃回韓國，又遭到A某恐嚇，雖然當時媒體建議她報警，但女學生因為擔心人身安全而作罷。

之後，有媒體曝光被韓美幕告發的女演員身分，稱A某正是羽毛球國手李龍大的演員前妻卞秀美，兩人在3年前結婚，但結婚不到2年就閃離，目前與女兒一起住在馬尼拉。

對於韓美幕的指控，卞秀美否認安排進行性交易，表示將提出誣告及損害名譽，喊冤說：「我獨自努力地照顧孩子，韓美慕說的話就像在寫小說，我會採取法律行動恢復自己的名譽。」

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