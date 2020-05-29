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中華電擴大徵才　今年預計招聘1,800人

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▲iPhone 11開賣，中華電信民眾申辦。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華電信表示，今年預計要招聘1,800名新員工。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信今（29）日舉辦股東會，許多股東多有提到因應5G、轉型等，是否有招聘計劃；中華電信總經理郭水義表示，今年一整年預計要招聘1,800名新員工。

中華電信董事長謝繼茂補充，今年因為疫情影響許多社會新鮮人的求職，因此中華電評估擴大徵才，要給社會新鮮人多一點機會。

請繼續往下閱讀...

謝繼茂表示，中華電預計在八月時要針對社會新鮮人進行大規模招聘，預估光是社會新鮮人就要招聘500人。今年原先內部評估要招聘1,600人，不過因為疫情因素，中華電考量到許多社會新鮮人求職受阻，因此全年則預計招聘人數提高為1,800人。

事實上，中華電已於日前開放線上校園徵才活動；為了迎接5G時代的到來，謝繼茂就指出，中華電信於今年將強力發展5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等重要業務。也因此，此次的校園徵才，也將會以這些領域人才為主要招聘對象。

總經理郭水義亦表示，今年是5G、AIoT關鍵年，也是中華電信轉型關鍵年，創新第一、技術第一跟人才第一，是中華電信的「黃金三律」，除了靠團隊合作「ONE CHT」打下市場漂亮成績單，更藉此打造一個可以讓年輕人展現實力的舞台。

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