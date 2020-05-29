隔離悶壞了！9歲小弟吃到「朝思暮想」麥當勞　激動痛哭流涕

圖文／鏡週刊

許多國家祭出封城隔離政策，近來隨著部分地區疫情緩解，禁令也隨之解除，新加坡有名小男孩，在解封後吃到了睽違已久的「美食」麥當勞，感動得痛哭流涕，他的媽媽將畫面拍下來上傳到網路上，網友們也不禁被男孩單純的反應打動，大讚實在太可愛。

新加坡因為疫情，許多店家和餐廳暫停營業，政府自5月上旬開始，在有條件下放寬恢復部分經濟活動。因為疫情關閉了數週的連鎖速食餐廳麥當勞，日前也重新營業。

一名9歲小男孩亞當（Adam Bin Mohammad Irwan）的媽媽，知道自己兒子已經好一陣子沒有吃到他最愛的麥當勞後，決定給他一個驚喜，偷偷買了亞當喜歡的雞塊和薯條回家。

媽媽一回到家，拿出外帶回來的麥當勞餐點，亞當馬上興奮地大叫，似乎難以相信眼前看到的畫面，媽媽開心地說：「這是給你的驚喜！」亞當難掩激動，直接抱住媽媽哭得不能自已。

好不容易情緒緩和下來，開始享用他的餐點，沒想到才剛拿起第一塊雞塊咬下去後，亞當忍不住像珍惜小寶貝那般，拿著雞塊貼著自己的臉，然後又再度痛哭流涕，一邊又再拿起薯條放入嘴裡。媽媽則在旁安撫他，叫他念禱告詞，感謝阿拉賜予他們的食物。

影片上傳到網路上後被許多網友瘋傳，大家對於9歲男孩的真情流露相當感動，直呼亞當天真而單純地反應實在太可愛，也有人開玩笑說「他媽媽的菜是煮得多難吃…」「小孩還是別吃太多免得太胖」。



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