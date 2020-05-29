英國餐飲大亨痛批：封城反應過度徒增「200萬人」痛苦　多少人因失業死亡

▲英國餐飲大亨痛批，英國封城是反應過度。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

歐洲國家新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，開始有聲音檢討封城措施所造成的傷害，是否比病毒的流行還要更嚴重，甚至有人聲稱，因為封城的限制，對經濟造成的衝擊與社會負擔，可能超出新冠病毒死亡率造成的影響。

封城懷疑論者指出，自從發生大蕭條造成的經濟低迷，美國損失了數千萬個工作機會，歐洲委員會警告，會發生「歷史性的衰退」，英格蘭銀行也擔心，英國經濟將面臨3個世紀以來，最嚴重的衰退。

▲英國連鎖餐飲集團Pizza Express老闆路克•強生（Luke Johnson）。（圖／翻攝自Luke Johnson推特）



在14日播出的英國新聞節目BBC's Question Time當中，連鎖餐飲集團Pizza Express的老闆路克•強生（Luke Johnson）表示，英國對於新冠肺炎反應過度，徒增了200萬人的痛苦，「英國在持續封城之下，會增加多少人失業，那會導致多少人死亡？」

美國總統川普也在福斯新聞（Fox News）表示，一個國家陷入大蕭條或經濟衰退，將「失去更多人（的生命）」。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）堅稱，經濟停滯對巴西造成的傷害大於病毒本身，某些州長和市長做出的封城的決定，「是一個可怕的恥辱」。

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