疫情衝擊大！央行金融穩定報告示警三大經濟危機

▲新冠疫情讓台灣面臨經濟成長下修壓力。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

中央銀行今（29）日發布第14期金融穩定報告，指出去年的中美貿易戰加上今年新冠肺炎疫情肆虐，造成國際經濟成長放緩，全球金融市場動盪不安，同時也示警了三大風險，包括台灣經濟成長面臨下修壓力、企業及家庭還款能力可能下滑 、不動產市場觀望情緒更為濃厚，財政赤字恐擴大 。

央行指出，109 年初肺炎疫情大幅擴散後， 民間消費疲弱，而全球需求緊縮疑慮加劇，將使我國出口面臨相當壓力。台灣今年年第 1 季經濟成長率從上季 3.29%下滑至 1.59%，經濟成長動能減弱，但仍優於美的0.2%及中國大陸的-6.8%。主要機構也下修台灣今年經濟成長率至-4.0%~1.8%，而央行預測值為 1.92%，低於去年的2.71%。

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另外，央行指出，受新冠肺炎疫情影響，今年台灣製造業面臨斷鏈及斷單衝擊，服務業營收也大受影響，2 月非製造業經理人指數 (NMI)創指數編製以來最大跌幅，尤以住宿餐飲業、運輸倉儲業及零售業受創最深，企業財務體質可能轉弱。在疫情影響下，4 月份國內失業率回升至 4.03%，企業減班減薪甚或停業情形驟增，勞雇雙方協商減少工時實際實施人數也較上年底大幅增加，恐衝擊家庭部門收入來源，影響未來償債能力。



此外，央行表示，疫情對不動產市場價量變化之影響雖然不明顯，但已影響購屋者看屋意願，加上個人工作與收入下滑，可能使部分潛在自住購屋者因而縮手，不動產市場觀望情緒將更為濃厚。另外，政府因應疫情推出紓困振興措施規模達 1.05 兆元，其中特別預算 2,100 億元，預計有 1,800 億元將以舉債支應，恐使政府財政赤字及債務餘額進一步擴大。

央行表示，為減緩肺炎疫情之衝擊，目前已提供一系的貨幣政策，包括調降政策利率 0.25 個百分點；提供金融機構 2,000 億元轉融通資金辦理中小企業專案貸款，未來視 疫情需要可提高額度至 4,000 億元；同時也持續關注疫情影響，必要時將召開常務理事會或臨時理事會，妥適運用貨幣政策工具，讓市場有足夠資金流動性。

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