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倒數1萬個名額！勞工紓困貸款10萬元吸引逾98萬人申請　3%遭銀行打回票

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▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部公布最新勞工紓困貸款申請數。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部因應新冠肺炎疫情推出勞工紓困貸款10萬元，共100萬個名額，根據勞動部今（29）日公布最新數據顯示，勞工貸款自開辦以來至今，已經累計收件數為98萬8351件，也就是說，目前僅剩下1萬1649個名額可供申辦。

根據勞動部最新統計指出，目前成功核貸的人數有68萬5606件，而入帳數則有53萬5393件，今天單日申貸案件收件量達1萬1217件。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，已申請的人中約有3%遭銀行拒絕放貸，目前視每天數字變化，決定該何時喊停，希望有需要這筆錢的人都能申請到，屆時若申請件數超過100萬一些，也會核貸。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

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