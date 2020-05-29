金捷生技進駐林口新創園區　專注遠端POCT智慧平台方案

▲金捷生技研發出世界上最輕巧的的胎心監測器「萌動」MoDoo。（圖／金捷生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

由宣捷集團與多位醫師合資成立的金捷生技今（29）日宣布，明（30）日將正式進駐林口新創園區，並邀請到國衛院董事長林奏延、前國家通訊傳播委員會主委詹婷怡、長庚醫院基因醫學中心主任鄭博仁、宣捷生技董事長宣昶有、金捷生技執行長胡翔崴舉辦「智慧精準醫療講座」。

金捷生技是由宣捷集團與多位婦產科醫師合資而創立，董事長為宣捷集團董事長宣昶有，主要投資人包括榜生婦幼集團總裁鄭忠政、宏其婦幼醫院院長張紅淇、秉坤婦幼醫院院長洪秉坤、宋俊宏婦幼醫院院長宋俊宏等，並由宣捷創新顧問詹婷怡律師擔任監察人。



金捷生技表示，公司主要運用人工智慧（AI）及5G等新興科技，專注開發全方位照護端檢測（Point of Care Testing；POCT）服務模式，研發照護端，包括母胎健康、兒童保健、藥物基因、與預防醫學等檢測平台，以及開發其他智慧便捷檢測醫療設備與裝置。

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金捷生技指出，目前已成功打造全球第一套數位母胎健康照護系統─「待即得」遠距產前檢查模式（TARGET OB），是台灣第一家提供便捷、快速、精準母胎健康照護服務的生醫公司，未來將以POCT等創新模式進軍國際市場。

金捷生技董事長宣昶有表示，婦產科醫師最了解孕婦和產婦的需求，金捷生技能清楚掌握準媽媽的需求，作為專注研發POCT及開發其他智慧便捷醫療設備與裝置的切入點，打造新創醫療產品及新創照護模式，可算是踏出服務母胎的第一步，預期未來能夠連結更多產業生態系，將創新模式成功推向國際生醫市場。

金捷生技執行長胡翔崴表示，由於目前母胎健康照護領域產前檢查項目、範圍，以及方便性皆屬不足，金捷著眼於此，研發設計輕巧、方便的照護端基因檢測平台（POCT），實現產前檢查當場檢驗、立即報告，及時介入的理想。

胡翔崴指出，不必像過往孕婦在產前檢查接受必要的核酸檢驗項目後，檢體須送交給不同的檢驗中心，並等待數星期後的預約回診後才能得知結果，更重要的是，金捷應用此平台，彌補目前產前檢查項目的缺口，讓孕期披衣菌感染檢測、孕期C型肝炎檢測、孕期胎兒耳聾藥物基因檢測更加普及。



胡翔崴分享，金捷生技成功研發全球第一套數位母胎健康照護系統「待即得」遠距產前檢查模式（TARGET OB），為目前世界上最輕巧的的胎心監測器「萌動」MoDoo，以及精準的孕婦生理監測器，運用這些先進硬體裝置，搭配智慧精準的檢查模式，讓孕婦不必到醫院，也可以無時無刻的居家自我進行母胎健康監測。

胡翔崴強調，這些母胎生理數據可透過WiFi上傳至手機App，透過雲端數據中心進行AI分析後，即時提供母胎健康狀況的預警和提醒，而「待即得」產前檢查視訊系統將透過5G，隨時隨地將孕婦和醫療團隊進行串連，使母胎健康照護更加完善。未來更將持續投入開發其他智慧便捷檢測醫療設備與裝置。

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