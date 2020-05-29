東京醫院爆群聚感染！精神科病房16人確診　緊急狀態解4天…疫情再上升

▲東京29日確診數達22人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本解除全國緊急狀態後，各地再度開始出現疫情。東京都29日再新增22人確診新冠肺炎，其中「武藏野中央醫院」的群聚感染再增7人，總數達16人，而這也是東京時隔15天後，單日確診人數超過20人。

根據《NHK》、《TBS》報導指出，東京都29日再新增22人確診，都內累積確診數達5218人，死亡人數為299人。位在東京都小金井市的武藏野中央醫院則出現群聚感染，精神科病房的4名職員、5名病患在28日確診，而29日又新增7人感染，院內共16人確診。

另外．北九州市28日證實新增21例確診，年齡範圍含括中小學生，大至80歲的老年人，當中9人是醫護人員。北九州市政府為防止疫情擴散，決定緊急關閉26日才重新開放的小倉城等43處設施，從今天起到6月18日止暫時休館。

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