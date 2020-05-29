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港版國安法確定立法　日本召見中國駐日大使

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▲▼日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北29日電

日媒報導，中國全國人大昨天確定將立「港版國安法」後，日本外務事務次官秋葉剛男召見中國駐日大使孔鉉佑，傳達「深表憂慮」的立場，強調香港維持以往的自由開放、民主發展至關重要。

據中國駐日本大使館官網28日發布，孔鉉佑向秋葉剛男表明中方「嚴正立場」，希望日方在有關問題上秉持客觀公正，以實際行動維護中日關係「來之不易的向好勢頭」。

日本共同網報導，內閣官房長官菅義偉28日就中國在香港建立國家安全法律制度「深表憂慮」後，秋葉剛男在外務省召見孔鉉佑，傳達日本的立場。

報導稱，為了避免影響日中關係，日方未表達抗議之意。這反映出日本與暗示將實施制裁的美國之間差異。

據報導，秋葉向孔鉉佑闡述日本政府的立場，強調香港屬於日本極其重要的夥伴；維持香港以往的自由開放體制，民主、穩定地發展至關重要。

據中國駐日使館發布，孔鉉佑應約會見秋葉剛男，就13屆全國人大三次會議表決通過「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」表明嚴正立場。

他說，香港特區維護國家安全立法針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民。有關立法有助於維護香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠。

孔鉉佑表示，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。希望日方在有關問題上秉持客觀公正立場，尊重和支持中方維護國家安全的努力，以實際行動維護中日關係「來之不易的向好勢頭」。

日媒報導，日本政府原本計畫今年邀請中國國家主席習近平到日本進行國是訪問，但中國強推港版國安法後，日本政府內部已出現不同的聲音。

菅義偉昨天表示，因為疫情影響推遲的習近平訪日計畫，「將視相關的整體情況，接下來力爭在日中之間進行溝通」。

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