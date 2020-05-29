台企銀股東會　通過配發每股股利0.7元

▲即使疫情趨緩，台企銀股東會仍採取梅花座因應。（圖／台企銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台企銀今（29）日舉行股東常會，由董事長黃博怡率各主管主持，會中順利通過盈餘分配，每股配發0.7元，其中現金股利0.2元、股票股利0.5元；值得注意的是，雖然國內新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，但是台企銀股東會仍把控人數、採行梅花座，保護股東的健康。

黃博怡表示，為了加強小微企業、新創事業與地方生產業的融資與輔導，去年引進單一策略性投資人國發基金投資50億元，扶植新創、小微企業以及地方生產業有相當的助益，更有助於台企銀提升各項資本適足率，讓台企銀有效擔負起扶植中小企業的特殊任務。

請繼續往下閱讀...

黃博怡說，為了配合推動都市更新政策、危老建築的加速重建，台企銀將推動都更金融2.0，利用都更危老、銀髮照顧及都市更新、種電儲能等，解決建築、人口老化、缺地缺電等問題，落實在家安養永續綠能的理念。

今年受到新冠肺炎疫情的影響，對石化、電子等製造業以及餐飲、零售、觀光旅遊、運輸業等服務業都造成巨大的衝擊，尤其中小企業風險承擔能力較弱，所受到的影響更大。台企銀提供各項紓困振興專案貸款，尤其是對於小規模營業人的小額貸款，加速徵審流程，讓貸款能夠更快速、更即時撥到企業手中，降低新冠肺炎對企業的影響，並讓社會認同中小企業專業銀行存在的重要性。

未來台企銀持續積極協助客戶辦理紓困並將從中拓展新的客源，同時掌握全球供應鏈重整後對台投資的商機，並強化風險控管，維護資產品質，持續落實內部控制三道防線與強化整體風險控管，加強金融科技發展，強化資訊安全控管。台企銀的股東會中午前結束，因為仍在疫情期間，台企銀仍採取梅花座，降低群聚與感染的風險。