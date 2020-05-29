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夏普宣布將分拆顯示設備、相機模組業務　轉型為「品牌公司」　

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▲夏普,Sharp。（圖／路透）

▲夏普計畫分拆顯示設備、相機模組業務。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）今（29）日宣布，董事會決議分拆旗下顯示設備及相機模組業務，預計以吸收式拆分方式，將顯示設備及相機模組業務轉變成全資子公司，以轉型為品牌公司為未來發展方針。

夏普表示，董事會決議分拆顯示器部門及相機模組部門，並預定在2020年底實施完畢，分拆後的公司位置、代表的職務/名稱、業務描述、資本和會計年度結束將保持不變，而且由於這項分拆計畫為以吸收式拆分方式，分拆為全資子公司，預計對日本夏普的合併業務業績影響很小。

請繼續往下閱讀...

夏普指出，分拆的理由主要是為了讓夏普這塊招牌在全球閃亮，因為轉換為「品牌企業」是夏普基本方針的一環，可以讓經營責任更加明確，也有助於取得其他公司入股投資的外部資金，並讓日後的設備、開發投資決策方面，可以更迅速因應快速變化的環境，維持市場競爭力。

根據夏普揭露，截至今年3月底止，顯示器部門營收6514億日圓、流動資產710億日圓、固定資產786億日圓、流動負債233.5億日圓、固定負債400萬日圓；而相機模組部門營收3334億日圓、流動資產281.39億日圓、固定資產6.27億日圓、流動負債6.69億日圓、無固定負債。

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夏普顯示設備相機模組

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