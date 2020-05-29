　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

通姦除罪！伴侶盟3點聲明：「異性戀父權產物」早已無存在必要

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲大法官解釋通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官宣告，我國通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣通姦除罪化！大法官今（29）日下午4點宣告《刑法》第239條通姦罪違憲，即日起立即失效。另外《刑事訴訟法》239條但書有關於通姦罪「夫妻撤告，但小三仍須受處罰」，也一併宣告違憲，同樣即日起失效。對此，台灣伴侶權益推動聯盟深表肯定，提出3點聲明：「作為異性戀父權產物之通姦罪，早已無存在之必要性」。

▲▼通姦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲大法官宣告通姦違憲，全國院檢偵審中約千名被告解套，但仍有民事賠償責任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台灣伴侶權益推動聯盟3點聲明如下：

一、司法院今日公布釋字第791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪因違反性自主權、比例原則違憲，刑事訴訟法第239條但書亦因違憲而不存！繼釋字第748號解釋明文保障同性婚姻之後，大法官今日公布的釋字第791號解釋亦是性別人權保障的新里程碑，伴盟就此深表肯定。

二、自伴盟成立以來，始終主張婚姻家庭之建立，應從個人人格自由與性自主權角度出發，支持通姦除罪化。今年3月，伴盟也就本件通姦罪釋憲案提出法庭之友意見書，指出大法官雖曾於2002年作出通姦罪合憲之解釋（釋字554號），但從2002年到現在2020年，18年來，台灣社會從異性戀獨尊獨大，到成為亞洲第一個開放同性婚姻國家，將婚姻意義與生殖脫鉤，而更重視人民婚姻自由之決定權，釋字554號應與時俱進變更；婚姻圓滿的意義在於配偶雙方因自主意願誠摯相愛，相互扶持共同生活，而非錯誤地聚焦於性忠誠義務（及其衍生之生育功能）之履踐。在此情況下，作為異性戀父權產物之通姦罪，早已無存在之必要性。

三、隨著社會對同性婚姻、多元家庭有更大程度接納，性別人權改革腳步也不斷加快。伴盟將秉持革新台灣婚姻家庭制度、促進親密關係民主化之初衷，繼續耕耘性別議題，讓台灣的性別平權、LGBTI人權持續開花結果。

台灣伴侶權益推動聯盟誠摯表示，「感謝長期在通姦除罪等性別人權議題共同努力的民間團體夥伴、聲請本件釋憲案之諸多法官、於憲法法庭提供寶貴意見的鑑定人，及非常關鍵地，作成本件通姦違憲解釋的大法官們，是這麼多人在不同位置的努力，終讓台灣的性別人權邁出新的一步。」

ET快訊
通姦罪即刻失效！　台北、嘉義2小三「立即釋放」
通姦罪違憲即起失效！司法院解釋「7961字全文」曝光
每天1杯含糖飲！20多歲女胸部「摸哪都痛」　醫驚呆：兩邊都佈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投埔里觀音3號隧道　連日下雨又地震！發生土石坍崩災情

明起「越來越熱」⋯下週飆34°C！全台各地「降雨時間點」曝

今天限定？麥當勞APP必中「雞塊買1送1」　網實測12帳號爽歪：清庫存嗎

通姦除罪！伴侶盟3點聲明：「異性戀父權產物」早已無存在必要

全台唯一「寵物經營班」即將開課！寵物雲美容師「重視毛孩安全」示範最寶貴一課

後疫情時期　成大啟動「同舟計畫」全方位助海內外學子

台鐵找13單位討論「北車大廳開放」規劃　台北清真寺也受邀

運輸無障礙！交通部補助北高6千萬　擴增63輛「通用計程車」

台灣之光！星宇「機上安全影片」獲國際肯定　動畫、美術奪7銀獎

菸害防制法修法全面禁電子煙！加熱菸定位未明「若列指定菸品可販售」

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

張鈞甯絕裂陳意涵「我們就不和」XD　被問邱澤「謎之回 答」全場安靜...

南投埔里觀音3號隧道　連日下雨又地震！發生土石坍崩災情

明起「越來越熱」⋯下週飆34°C！全台各地「降雨時間點」曝

今天限定？麥當勞APP必中「雞塊買1送1」　網實測12帳號爽歪：清庫存嗎

通姦除罪！伴侶盟3點聲明：「異性戀父權產物」早已無存在必要

全台唯一「寵物經營班」即將開課！寵物雲美容師「重視毛孩安全」示範最寶貴一課

後疫情時期　成大啟動「同舟計畫」全方位助海內外學子

台鐵找13單位討論「北車大廳開放」規劃　台北清真寺也受邀

運輸無障礙！交通部補助北高6千萬　擴增63輛「通用計程車」

台灣之光！星宇「機上安全影片」獲國際肯定　動畫、美術奪7銀獎

菸害防制法修法全面禁電子煙！加熱菸定位未明「若列指定菸品可販售」

球小弟陣營盼他加入尼克　前澳職籃MVP：他像卡戴珊一樣有名又有天賦

蘭嶼鄉民滯留台東　便民提供接駁預約公車繞駛依紗婻會館

先探／台股掀鍋蓋行情

中職二軍／辛元旭開轟猛打賞　統一2安慘遭富邦8比0完封

中職／林泓育最快本周歸隊　林承飛打滿復健賽

先探／半導體戰略物資　ＩＰ廠喊燒

中職／張志豪太會打！丘總點名扛4番　給詹子賢調整空間

快訊／通姦罪即刻失效！　台北、嘉義2小三「立即釋放」

全國偵查中通姦被告將獲不起訴　法務部長：對大法官解釋結果感到遺憾

水保+楓康「農萊呷健康」　後防疫新生活「大地餐桌」上菜！

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

YouTuber不營利只娛樂觀眾？網淚憶已故清流

民眾灌爆私訊！中衛：沒那麼好買

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

快訊／南投3:34發生4.6地震　網驚：中部好晃

台中人很龜毛　網紅哭沒粉絲幫

目擊者406字還原「卡卡兒甩爆飲料」現場

快訊／大雨狂炸！北市文山區淹水

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

卡卡兒認輸了！420字「向咖啡店求原諒」

海產店老闆曝　海戰車完勝關鍵

夏天終於要來了！氣象專家揭「關鍵時間」

大雷雨襲北北基！16縣市防豪大雨

更多熱門

相關新聞

通姦除罪化！司法院解釋「7961字全文」來了　

通姦除罪化！司法院解釋「7961字全文」來了　

司法院大法官29日作出解釋，《刑法》239條通姦罪宣告違憲，正式除罪化，並且從即日起失效；另外，《刑事訴訟法》239條但書「夫妻間撤告，但小三仍須受處罰」，因違反《憲法》第7條保障之平等原則，又因《刑法》239條違憲，失所附麗，亦自即日起失效。

通姦除罪化！法官：情感不能用刑罰逼迫

通姦除罪化！法官：情感不能用刑罰逼迫

通姦除罪化釋憲…台大教授PO文！學生笑翻

通姦除罪化釋憲…台大教授PO文！學生笑翻

祭品文「通姦100%會除罪」鄉民卡爆

祭品文「通姦100%會除罪」鄉民卡爆

「通姦除罪」釋憲將出爐！兩性作家回應了

「通姦除罪」釋憲將出爐！兩性作家回應了

關鍵字：

台灣伴侶權益推動聯盟通姦除罪化大法官釋憲司法

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

快訊／大法官宣告通姦罪違憲

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面