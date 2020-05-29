通姦除罪！伴侶盟3點聲明：「異性戀父權產物」早已無存在必要

▲司法院大法官宣告，我國通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣通姦除罪化！大法官今（29）日下午4點宣告《刑法》第239條通姦罪違憲，即日起立即失效。另外《刑事訴訟法》239條但書有關於通姦罪「夫妻撤告，但小三仍須受處罰」，也一併宣告違憲，同樣即日起失效。對此，台灣伴侶權益推動聯盟深表肯定，提出3點聲明：「作為異性戀父權產物之通姦罪，早已無存在之必要性」。

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▲大法官宣告通姦違憲，全國院檢偵審中約千名被告解套，但仍有民事賠償責任。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台灣伴侶權益推動聯盟3點聲明如下：

一、司法院今日公布釋字第791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪因違反性自主權、比例原則違憲，刑事訴訟法第239條但書亦因違憲而不存！繼釋字第748號解釋明文保障同性婚姻之後，大法官今日公布的釋字第791號解釋亦是性別人權保障的新里程碑，伴盟就此深表肯定。

二、自伴盟成立以來，始終主張婚姻家庭之建立，應從個人人格自由與性自主權角度出發，支持通姦除罪化。今年3月，伴盟也就本件通姦罪釋憲案提出法庭之友意見書，指出大法官雖曾於2002年作出通姦罪合憲之解釋（釋字554號），但從2002年到現在2020年，18年來，台灣社會從異性戀獨尊獨大，到成為亞洲第一個開放同性婚姻國家，將婚姻意義與生殖脫鉤，而更重視人民婚姻自由之決定權，釋字554號應與時俱進變更；婚姻圓滿的意義在於配偶雙方因自主意願誠摯相愛，相互扶持共同生活，而非錯誤地聚焦於性忠誠義務（及其衍生之生育功能）之履踐。在此情況下，作為異性戀父權產物之通姦罪，早已無存在之必要性。

三、隨著社會對同性婚姻、多元家庭有更大程度接納，性別人權改革腳步也不斷加快。伴盟將秉持革新台灣婚姻家庭制度、促進親密關係民主化之初衷，繼續耕耘性別議題，讓台灣的性別平權、LGBTI人權持續開花結果。

台灣伴侶權益推動聯盟誠摯表示，「感謝長期在通姦除罪等性別人權議題共同努力的民間團體夥伴、聲請本件釋憲案之諸多法官、於憲法法庭提供寶貴意見的鑑定人，及非常關鍵地，作成本件通姦違憲解釋的大法官們，是這麼多人在不同位置的努力，終讓台灣的性別人權邁出新的一步。」