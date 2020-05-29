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上千越南員工聚集台資鞋廠「求工」　台商：希望台灣政府援助

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▲▼志雄鞋業越南罷工。（圖／截自東森新聞）

▲於越南設廠的台資鞋廠志強國際傳出遭當地上千名員工聚集，要求資方復工。（圖／截自東森新聞）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，國際運動賽事相繼喊「卡」，製鞋業首當其衝，於越南設廠的台資鞋廠志雄傳出遭當地上千名員工聚集，要求資方復工；不過，此事件並未獲得母公司志強國際證實，而當地台商擔心會有暴動危機，希望台灣政府能出面援助。

隨著大陸勞動條件愈趨嚴苛，台商已將目光轉到越南，越南政府對也張開雙臂擁抱台商。台資鞋廠看準越南龐大的勞動力，紛紛轉往越南投資，包括全球製鞋龍頭企業寶成集團、志強國際等業者。

請繼續往下閱讀...

志雄鞋廠的母公司為志強國際，發跡於台中，積極與國際知名運動品牌Adidas、NIKE商談合作，2000年開始志強由貿易商向上發展為代工製造商，積極與國際知名運動品牌Adidas、NIKE商談合作，主力專業生產銷售足球鞋、足球、美式橄欖球，至今於海外拓展共6個事業單位，加入合作品牌PUMA、UA、Decathlon的運動鞋代工。

▲▲於越南設廠的台資鞋廠志強國際傳出遭當地上千名員工聚集，要求資方復工。（圖／截自東森新聞）

▲於越南設廠的台資鞋廠志強國際傳出遭當地上千名員工聚集，要求資方復工。（圖／截自東森新聞）

受到新冠肺炎疫情衝擊，繼美國NBA因球員染「疫」喊停，美足聯賽MLS、冰上曲棍球賽NHL也跟進停賽，加上運動品牌大廠下修展望，製鞋業訂單大幅下滑，越南不少工廠都讓員工留職停薪。

從網路流傳影片可看出，上千名越南員工聚集於志雄鞋廠抗議，要求公司方儘快復工，甚至有激動的員工衝向志雄行政大樓，當地台商擔心恐有暴動危機，呼籲勞資雙方能理性協商，也希望台灣政府能出面援助。

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