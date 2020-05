推特再槓川普！稱總統貼文「美化暴力」…直接屏蔽

▲美國總統川普的貼文被推特認為是「美化暴力」,祭出屏蔽與警語的處理。(圖/路透)



記者吳美依/編譯

美國明尼蘇達州「佛洛伊德之死」示威越演越烈,總統川普29日推文表示,將在必要時刻派遣軍隊支援,「當搶劫開始時,就是時候開槍了」,未料內容卻被推特(Twitter)認定是「美化暴力」,遭到屏蔽並標註警語。川普另外2則推文日前也遭標註「事實查核」,他28日簽署行政命令管控社群媒體,稱是為了「捍衛言論自由」。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)25日遭警察「膝蓋壓脖」窒息死亡,再度引爆執法過當、種族議題的輿論憤怒,示威延燒至第3天,發生一連串暴力衝突。

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!