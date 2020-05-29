疫情衝擊！聯合國「氣候峰會」延至2021年底　官方證實了

▲聯合國證實，原定今年在英國召開的氣候峰會延至2021年年底。圖為紐約聯合國總部。（圖／路透）



文／中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導

聯合國官員今天證實，原定今年在英國召開的聯合國氣候峰會，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延至2021年年底。

《路透社》報導，被譽為2015年簽署《巴黎協定》（Paris Agreement）以來最重要的氣候變遷會議COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議），原定今年11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，希望讓數百國家領導人提出更快速大幅降低碳排的承諾。

英國政府日前提議峰會延期，聯合國今天同意所請，決定氣候峰會延至2021年11月1日至12日舉行。英國官員夏瑪（Alok Sharma）表示，推遲峰會讓各國能有時間轉型低碳經濟。

格拉斯哥仍將為主辦城市，但在格拉斯哥峰會開議前，會先在義大利舉行熱身會議。

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