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亞洲半導體通路龍頭大聯大擬收購股權　台驊股價亮燈攻漲停

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▲對於大聯大宣佈擬收購台驊投控最多二成股權，台驊董事長顏益財回應表示「樂觀其成」。（圖／台驊提供）

▲對於大聯大宣佈擬收購台驊投控最多二成股權，台驊董事長顏益財回應表示「樂觀其成」。（圖／台驊提供）

記者林淑慧／台北報導

亞洲半導體通路龍頭大聯大宣佈擬收購台驊投控最多二成股權，台驊董事長顏益財回應表示「樂觀其成」，市場對於雙方結親抱以正面態度，由收購價格為每股28元，台驊集團今（29）日開盤即攻上漲停，股價來到26.5元。

大聯大昨（28）日晚間宣布，將以每股28元公開收購海空運物流業者台驊投控5％至20％股權，最高砸下6.5億元。若順利完成收購兩成持股，將成為單一最大股東，引發市場高度關注。

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▲有「物流業併購大王」封號的台驊投控董事長顏益財(前排左三)表示，台驊將在東協市場7個國家擘畫完整的版圖。（圖／記者林淑慧攝）

▲有「物流業併購大王」封號的台驊投控董事長顏益財(前排左三)表示，台驊將在東協市場7個國家擘畫完整的版圖。（圖／記者林淑慧攝）

針對大聯大來「提親」，台驊控股董事長顏益財表示「歡迎」，對於雙方針對物流板塊發展方向展開合作的機會「樂觀其成」；另外，本件投資後續如有向大陸反壟斷機關申報必要，也會配合積極提供協助。

顏益財指出，面對全球化發展，物流產業也面臨朝向智能物流轉型的關鍵時期，台驊集團期許在現有的平台下，配合E化系統及大數據分析能力，將物流、商流、資訊流及金流整合，提供客戶更高的附加價值。

大聯大公司為半導體零組件龍頭通路商，台驊集團與大聯大本有業務往來，顏益財表示，藉由雙方資源的優勢以及業務可能的延伸，對於智能物流效率及價值的提升，相信必然有所助益。台驊將於收到正式公開收購申報書及相關文件後，依據相關規定辦理。

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