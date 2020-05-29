美抗議現場爆槍響！肯塔基州群眾「包圍警車」　7人中彈急送醫

記者張方瑀、詹雅婷／編譯

美國男子佛洛伊德（George Floyd）身亡一事引發全美各地種族歧視事件的抗議聲浪，肯塔基州路易維爾市（Louisville）28日晚間也有一場示威活動，數百人上街為今年3月一名非裔婦女被3名白人警察開槍擊斃的事件發聲。不過根據警方最新消息，示威活動最終傳出槍響，至少7人中彈，其中一人狀況危急。

紐約時報報導，當時多名抗議人士聚集在街道上，主張為命喪白人員警槍下的布倫娜泰勒（Breonna Taylor）之死伸張正義。根據網路流傳畫面，就在多名示威者包圍一輛警車時傳出槍響。路易維爾市警察局表示，這起事件至少7人中彈，其中一人狀況危急，但已知沒有員警在抗議活動之中開槍或受傷，並強調如今斷定誰該為此狀況負責仍為時過早。

Large protest moving through the streets of Louisville for #BreonnaTaylor, a Black woman shot and killed by police who barged into her homepic.twitter.com/hhZNTDdJ1s — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 29, 2020

今年3月3名肯塔基州的員警在調查毒品案的過程中，破門闖入泰勒家中，並開槍將她打死。泰勒的男友沃克（Kenneth Walker）當時也在屋內，他表示事發當下完全沒有聽到警察通報身分，他跟泰勒都非常害怕。

就在泰勒遭槍擊後，沃克也立刻撥電話報警，根據最新曝光的錄音檔，沃克直接向911的接線員表示，「有人踢開了我的家門，還槍殺了我的女朋友。」但警方辯稱，當時沃克有開槍打中一名員警的腿部，但真相還須等待釐清，然而現場蒐證也發現，泰勒家中根本沒有毒品。

這場抗議活動參加者多達數百人，大家在街道上大喊著「沒有正義就沒有和平、起訴警察」。警局發言人哈拉迪（Jessie Halladay）說，活動在一開始還算平靜，但衝突持續升溫，還發生襲警、財產受損等狀況。

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