康那香緊急公告「觀光工廠未開放口罩購買」　預估6月都難有口罩販售

▲康那香口罩。（圖／翻攝官網）

記者姚惠茹／台北報導

中央疫情指揮中心宣布口罩即將在6月1日解禁，隨即口罩大廠康那香就宣布旗下「不織布觀光工廠」將在6月2日恢復營業，導致民眾不斷打電話詢問口罩販賣一事，因此康那香緊急在官網公告「未開放口罩買賣」，對此，康那香表示，目前以消化先前訂單為主，預計官網和觀光工廠整個6月都難有口罩販售。

康那香表示，中央雖然宣布口罩禁令即將解除，但是目前還沒有收到政府公文，而且先前接到不少電話訂單，包含疫情前的訂單，整個接單狀況已經排到第4季，所以現在的產能扣掉政府徵收的部分，將會以消化先前訂單為主。

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康那香指出，現在口罩產能為每日86萬片、熔噴布每日達2噸，但是因為還不確定政府定額徵收的數量，因此還不知道有多少產能可以開放銷售，所以會以消化先前訂單為主，預計康那香的官網和觀光工廠整個6月都難有口罩販售，後續何時開賣將會視產量及出貨情況在網路公告。

康那香不織布觀光工廠宣布6月2日恢復營業，剛好碰到中央宣布口罩解禁，引發民眾誤以為觀光工廠即將販售口罩，導致民眾不斷打電話詢問口罩販賣一事，而康那香也緊急在官網公告「未開放口罩買賣」，並貼心提醒民眾，天氣很熱，請大家不要為了口罩衝來排隊。

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