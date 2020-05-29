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6月印花稅檢查旺季來了！　企業別忘自動補貼、補繳免受罰

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▲▼買房,房貸,房子,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲6月是印花稅通案查核的旺季。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

6月起為稅局開始查核印花稅旺季，而公司面對印花稅的通案審查，往往陷入是否應該立即購買印花稅票進行補貼，以免去罰鍰的迷思，KPMG安侯建業稅務投資部會計師黃彥賓表示，稅局實施檢查日前自動補貼，皆可符合免罰的要件。

黃彥賓表示，印花稅的特色為稅率輕、罰則重，動輒5到30倍的罰鍰，所以各公司收到稅局的檢查函時，往往陷入是否應該立即購買印花稅票進行補貼以免去罰鍰的迷思。此涉及印花稅調查基準日何時起算的問題，所謂調查基準日是指稅局開始進行調查的日期，依據稅捐稽徵法48條之1規定，在調查基準日之前，納稅義務人已自動向稅局補報並且補繳所漏的稅款，僅須加計利息不需要處罰鍰。

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印花稅的調查基準日，就通案查核案件而言，是指稅局發函通知的實施檢查日，也就是檢查函上所訂「派員赴公司檢查的日期」，所以公司如果在該日期前對應稅的憑證已經進行補繳，僅須加計利息，不需要處罰

黃彥賓舉例，假如某公司在5月22日收到稅局5月20日發文的印花稅通案檢查函，函上訂定7月2日將派員到公司檢查五年的應稅憑證，則調查基準日就是7月2日，公司在5月22日到7月1日之前完成過去五年之間未貼花、應稅的憑證自動補貼，都符合加計利息不須罰

如果公司收到印花稅檢查函，應先自行統計尚未貼花的應稅憑證，如果金額龐大，除了選擇購買印花稅票進行貼花的方式繳納外，也可以在檢查日前，向稅局申請大額總繳，在繳款後將繳款書證明聯黏貼於應稅的憑證上，也符合自動補繳免罰的要件。

假如公司選擇購買貼花的方式完稅者，應注意貼花後要完成銷花的動作（指納稅人應於每枚稅票與憑證紙面騎縫處，加蓋圖章註銷），否則會有5到10倍的罰鍰風險。

黃彥賓提醒，實施檢查日為調查基準日者，僅限於通案檢查的案件，如果是其他機關通報、具體違章事證的「個案」調查案件，其調查基準日就是機關查獲之日，此時即使公司收到稅局函文，立刻對尚未貼花的憑證補繳，也不符合自動補繳的條件，還要被處罰鍰。

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