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川普槓上推特！祭行政命令管社群媒體　祖克柏忙撇清保臉書

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▲▼美國總統川普宣佈考慮重辦G-7實體峰會。（圖／路透社）

▲ 川普的推特帳號被指「需要查證」。（圖／路透社）

文／中央社舊金山28日綜合外電報導

美國總統川普與社群平台「推特」槓上，準備限縮保護社群媒體的法規。值此之際，另一社群網站龍頭「臉書」（Facebook）執行長祖克柏則為不讓臉書遭殃及，煞費苦心。

路透社報導，共和黨籍的川普在沒有證據下指控社群媒體公司對保守派有偏見。他26日在推特（Twitter）發布兩則與郵寄投票有關的推文，被推特標註為需要查證，為歷來頭一遭，他為此進一步抨擊推特。

川普在推特和臉書平台，缺乏根據地宣稱加州州長正寄發通訊投票的選票給所有加州居民，但實際上選票只會寄發給登記在冊的選民。

推特執行長杜錫（Jack Dorsey）表示，川普的主張「可能會誤導民眾，讓他們以為不需要登記也可以拿到選票」，他還抨擊白宮為了川普推文被標註一事怪罪一名推特的中階工作人員。

推特發言人說，標註川普推文的決定，是包括杜錫在內的高階行政主管所批准。

祖克柏（Mark Zuckerberg）接受川普最青睞的福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說：「我覺得，相較於推特，關於這點我們有不同的政策。」

祖克柏說，就臉書而言，川普被標註需要事實查證的兩則推文，還不到被視為違反壓制選民規定的程度。

臉書和推特都會移除違反服務條款的內容，但祖克柏說，在加強保障言論自由及讓大眾發聲這兩點上，臉書的做法和其他科技公司不同。

雖然臉書也會替有誤導性的貼文加上標註，但政治人物的貼文不受審查。部分國會議員和幾乎篤定代表民主黨競選總統的拜登（Joe Biden）認為，臉書的做法助長謊言在網路上四處傳播。

臉書另一個和推特不同的做法，是把事實查核的工作外包給媒體夥伴，且表明自己不採取任何立場。路透社就是臉書的事實查核夥伴之一，也透過這項合作取得報酬。

近幾月來，祖克柏更加積極打擊假消息，包括承諾在臉書應用程式中清除所有具誤導性的新型冠狀病毒相關貼文，因為這類貼文可能有害人體健康；臉書3月就曾移除巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一則與冠狀病毒有關的貼文。

此外，臉書明令禁止歪曲投票方式或選民登記等內容，不管貼文來自何方人士。（譯者：曾依璇／核稿：陳亦偉）

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