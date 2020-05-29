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南韓擬引進瑞德西韋！物流中心群聚破百例　今添58例「全在首都圈」

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▲▼南韓分階段重開學校，學生進校園前連體溫。（圖／達志影像）

▲ 南韓分階段重啟學校，學生進校園前連體溫。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情4月趨緩，近來卻爆發梨泰院夜店、大型電商物流中心群聚感染，使一度降到個位數的日增病例數又升至數十例，剛解封的首爾休閒娛樂場所再度閉館。防疫當局29日稍早宣布，將尋求引進瑞德西韋，做為治療新冠肺炎患者的藥物。

中央防疫對策本部長鄭銀敬今午在例行記者會上宣布，將向食品醫藥品安全處申請以「特例進口」的方式引進瑞德西韋，也將擬定使用方法、使用對象及預防副作用的追蹤方法。

「特例進口」指在國家緊急狀況下，可不申報便將醫藥品自國外攜入的制度。對策本部提出申請後，食藥處將審核決定是否進口。食藥處長李儀景則透露，由於瑞德西韋在美國及南韓國內的臨床效果正面，正準備引進這項藥物。

由傳染病專家組成的中央臨床委員會28日便向中央防疫對策本部提出「認為有必要引進瑞德西韋」的意見，判斷其有治療新冠肺炎的效果。但瑞德西韋供給狀況緊張，引進的時機還很難說，恐怕還需一段時間才能將其用於治療重症患者。

另一方面，線上零售商Coupang在京畿道富川市的物流中心爆發群聚感染，對南韓疫情持續帶來影響，截至目前累計破百例。南韓29日通報58起新確診病例，全都集中在首都圈，分別為首爾20例、京畿道20例及仁川18例。

眼看首都圈疫情再度陷入緊張，防疫對策本部要求該區域內公共設施閉館。文化體育觀光部隨後宣布，首都圈博物館、美術館、圖書館等9座文化藝術設施暫停開放，29日下午6時起閉館至6月14日。

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