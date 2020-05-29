維護用路人安全　市府移除感染腐朽菌之行道樹

▲工務局依專家建議，移除已感染腐朽菌的6株菩提行道樹，以維公共安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



目前正值梅雨期，台南市近日受到大雨沖刷，市府接獲民眾通報，指出中西區南門路232號前一帶行道樹，有6株菩提樹不當落葉情形，工務局巡檢人員立即前往採檢送行政院農業委員會林業試驗所檢驗，29日報告出爐結果為腐朽菌感染，建議辦理移除作業，為維護用路人安全了以移除。

工務局指出，樹木對於城市的景觀與清淨環境，都有很大的助益，不可或缺；市長黃偉哲一再叮囑相關單位，務必做好行道路樹等樹木的養成維護，更要注重其生長環境的安全性，以維樹木本身及市民大眾行的生命財產安全。

針對南門路上6株菩提樹感染腐朽菌，專家指出，腐朽菌雖為自然界分解者，但在樹木管理上確是一大隱憂，因其生態是入侵植物木質部，分解後提供其自身營養源，但這卻造成樹木主要支撐結構木質部腐朽；而樹木成長所需養分靠外層韌皮部輸送。

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因此，民眾時常看到生長茂盛的大樹，其主支撐木質部因染病腐朽，喪失支撐而倒塌，在預防上很難從外觀判定，而不正常落葉現象在於水分輸送因木質部腐朽阻斷，讓根系水分送達不到葉面，造成枯葉或大量非季節性落葉情形。工務局為維護用路人安全，並避免染病植栽移植感染範圍擴大，因此依專家建議，移除已感染腐朽菌的6株菩提行道樹，以維公共安全。

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