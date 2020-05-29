史上第3次！自衛隊「藍色衝擊波」飛越東京上空　致敬醫護

▲這是「藍色衝擊波」第3度飛越東京上空。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本航空自衛隊「藍色衝擊波」飛行表演隊今（29）午飛越東京市中心上空，進行長約20分鐘的「感謝飛行」，途經東京晴空塔、東京車站及收治新冠肺炎確診患者的都立醫院，向醫護人員致敬。自衛隊6架飛機共同噴射出的白煙，在藍天之下劃出一道道線條，吸引許多民眾抬頭觀看。

綜合共同社、路透社等外媒報導，航空自衛隊藍色衝擊波飛行表演隊的6架飛機稍早在埼玉縣狹山市的入間基地起飛，點亮藍燈，於當地中午12時40分（台灣時間上午11時40分）左右飛越東京上空，飛行路徑呈現8字型。新宿區大樓與公寓頂樓也出現圍觀民眾，並向飛機揮手致意。

這是「藍色衝擊波」第3度飛越東京上空。在這之前的2次，分別為1964年東京奧運開幕式及2014年5月31日告別舊國立競技場的活動。

根據東京都今日最新通報，再添22例新冠肺炎新增確診個案，是自5月25日解除緊急事態宣言以來，連續第4日增加；迄今，都內累計5217人染疫。

東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）稍早在記者會表示，政府將會分階段放寬防疫措施，包括補習班、健身房、劇院等都在開放範圍之內，「只要採取必要的預防措施，防堵疫情擴散，就能進入分階段放寬限制的下一步。」

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