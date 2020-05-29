廣華-KY股東會通過配息3.5元、殖利率達6.84%！旗下蘇州廣晉獲「上汽」新訂單

▲廣華召開股東會，通過2019年配發每股現金股利3.5元。由董事長余澤民（右二）主持。（圖／廣華提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）29日召開股東會，由董事長余澤民主持，股東出席率達80.27%。會中承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.5元，股利配發率73.22%，以28日收盤價格51.2元計算，現金殖利率達6.84%。

廣華2019年度全年合併營收為74.28億元，年減7.87%，主要受到中國新車銷售市場顯著下滑，加上新台幣兌人民幣匯率升值，造成匯兌損失達1205.3萬元，使得稅後淨利歸屬於母公司4.01億元，稅後每股盈餘（EPS）4.78元。

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廣華表示，雖受到中國新車銷售市場呈現衰退態勢影響，但觀察日系品牌車廠的乘用車銷量，仍搶占中國新車銷售市場份額，三大日系車廠的營收比重維持在72.59%，貢獻良好的訂單能見度，貢獻2019年整體毛利率25.68%、營業利益率7.88%、股東權益報酬率（ROE）5.83%、資產報酬率（ROA）4.41%。

展望2020年，廣華維持審慎樂觀看法。儘管受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，廣華說明旗下主要品牌車廠客戶均已全數復工，且積極拉高產能稼動率因應市場需求，增添訂單良好能見度。

另一方面，廣華第一季在華東地區合資成立蘇州廣晉，已接到上汽榮威系列等新車款訂單，隨著新訂單加入量產計畫，將有望推進整體營運新一波的成長動能。

此外，廣華也已取得東莞市土地約1.1萬坪，原東莞廠一廠產能將陸續搬遷，預計於2022年完成，並將導入新工藝技術與自動化倉儲系統，增添營運動能；襄陽廣佳新建廠房則已在2019年第二季底投入量產，客戶需求持續拉升，挹注後續營運。